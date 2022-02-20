Общежитие ростовского вуза расселяют ради беженцев с Донбасса. Это вызвало недовольство

Основная часть беженцев, заехавших в общежитие, — семейные пары с детьми и пожилые люди. ”Мы приехали из Горловки на двух машинах, две семьи из восьми человек. Выехали в пятницу, а заселились в Ростове-на-Дону только вчера вечером, почти сутки были в дороге”, — говорит глава одного семейства Николай.

Другой учащийся добавляет, что съехавших студентов поселили в общежитие № 10 ДГТУ. Оно более комфортное. ”Это снизило градус недовольства. Там не просто комнаты, а почти квартиры. Ну и вообще, ситуация на Донбассе сложная, все это понимают”, — размышляет собеседник.

”В основном под расселение попали выпускники и студенты четвертого курса. Наверное, около трети учащихся съехало. Не всем это понравилось, когда поставили перед выбором: уплотняйся или съезжай. Уплотнения комнат тоже были, к кому-то подселяли одного-двух человек”, — рассказывает корреспонденту Znak.com один из студентов, покуривая за углом.

Точных данных о количестве беженцев, заехавших в общежитие ДГТУ, нет. Цифра варьируется от 30 до 140 человек. Вынужденно съехали около 100 студентов, подсчитали жильцы.

Внутрь посторонних не пускают. Вахтерша требует согласовывать этот вопрос с ”любым начальством, хоть с самим Путиным”. В дверях иногда появляются проверяющие — полицейские, чиновники районной администрации и прокурорские работники. В общежитие постоянно привозят воду и коробки с провиантом.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР напрямую затронула старенькое общежитие № 1 ДГТУ на улице Студенческой. Это обычный жилой дом коридорного типа, где на каждом этаже по две кухни, общие душевые и туалеты. В комнатах — от трех до шести человек. Среди постояльцев — учащиеся геодезического и авиационного факультетов, а также военной кафедры.

Так, в Ростове-на-Дону пришлось расселить одно из общежитий Донского государственного технического университета (ДГТУ), чтобы освободить места для беженцев. У некоторых учащихся это вызвало недовольство. Znak.com поговорил по этому поводу со студентами и узнал, с какими трудностями до донской столицы добирались жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР .

Мужчина вместе с детьми вышел во двор общежития погулять на детскую площадку. Фотографироваться отказываются, стесняются своей внешности. К тому же на придомовой территории горы мусора, который летает из стороны в сторону. Николай — преподаватель информатики, все его сотрудники отправились в вынужденный отпуск на время эскалации ситуации в ДНР и ЛНР.

В пути беженцы столкнулись с рядом сложностей, связанных с отсутствием связи и интернета. ”Мы целенаправленно ехали в Ростов. Но наш сотовый оператор не работал, в навигаторе не было карты Ростовской области. Приходилось спрашивать дорогу у гаишников. Сначала они нас отправили по одному адресу. А там — закрытая дверь и контактный телефон на объявлении. Но позвонить мы никак не могли. Поехали на железнодорожный вокзал. Там нам сказали, что надо ехать в общежитие ДГТУ. Маршрут подсказывали другие водители и пешеходы”, — вспоминает мужчина.

В общежитии беженцев встретили ”сдержанно, но хорошо”, хотя, как признается Николай, студенты пребывали в ”небольшой панике”. ”Никто не ожидал такого наплыва жителей ДНР и ЛНР. Понятно, что нужно время, чтобы все организовать, — рассуждает он. — Но нам оперативно выдали постельное белье, еду, туалетные принадлежности. В общежитии в принципе комфортно, главное — тепло”.

Надолго задерживаться семья Николая в Ростове не собирается. В ближайшие дни они планирует поехать к родственникам в Москву. Вернуться домой надеются ”примерно через неделю”. ”Хочется верить, что большой войны не будет, что все закончится к марту. Может быть, этому могли бы поспособствовать российские миротворческие силы. Конечно, строить планы сейчас — дело неблагодарное. Но мы надеемся на скорейшее решение всех проблем”, — резюмирует он.

Последние официальные данные



Поток беженцев с территорий самопровозглашенных ЛНР и ДНР идет в Россию с вечера 18 февраля. Официально — из-за возможного наступления украинской армии на Донбасс. Ближайшая точка эвакуации — Ростовская область. Сначала беженцев распределяли по приграничной зоне, теперь везут в крупные города — Ростов-на-Дону, Аксай, Таганрог и т. д.

По официальным данным, к утру 20 февраля в пунктах временного размещения Ростовской области находились 6,5 тыс. беженцев с Донбасса. При этом власти ДНР и ЛНР сообщали, что в Россию уже выехало более 40 тыс. человек. Федеральный центр направил Ростовской области 5 млрд рублей для единовременных выплат беженцам по 10 тыс. рублей и на другие мероприятия, вызванные эвакуацией.