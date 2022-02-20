Капитан сборной Эстонии: не жалею, что не стал играть за Финляндию и не выиграл Олимпиаду

"Финал я начал смотреть со второго периода, так как надо было немного выспаться перед тренировкой", — признается Роберт Рооба, который большую часть своей карьеры провел в Финляндии, а сейчас представляет российский клуб "Северсталь" в КХЛ. — Все же сейчас идет подготовка к плей-офф.

Вы играли долгое время в Финляндии, а сейчас играете в России, за кого болели в финале?

Конечно было приятно, что в финале играли мои две любимые команды. Болел больше за сборную Финляндию, у меня там очень много хороших друзей и я сам большую часть своей карьеры провел в этой стране. Финский хоккей и сама страна мне все таки ближе к сердцу.

Когда вы играли в Финляндии, у вас было предложение играть за их сборную, не жалеете, что отказались? Были бы сейчас олимпийским чемпионом…