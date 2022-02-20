Олимпиада-2022 закончилась! Норвегия, Германия и Китай на пьедестале

В воскресенье, 20 февраля, состоялась церемония закрытия Олимпийских игр 2022 года. Несмотря на распространение омикрона, все соревнования закончились вовремя. Сборная Эстонии завоевала одну медаль — бронзу. Фристайлистка Келли Сильдару порадовала болельщиков в слоупстайле.

Двоеборец Кристьян Ильвес был близок к пьедесталу, но в лыжной гонке не смог обогнать оппонентов. Хотя его участие — уже достижение. По прилету он заразился коронавирусом и перед выступление потренировался всего пару раз.

Фигуристка Эва-Лотта Кийбус пробилась в произвольную программу. Это большое достижение для эстонского фигурного катания, последний раз до программы эстонцы доходили в 2010 году.

Эстонский конькобежец Мартен Лийв показал 7-й результат на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Пекине (1:08.65). Это время является лучшим в карьере уроженца Йыгева.

Победила Норвегия

Сборная Норвегии выиграла Олимпийские игры 2022. Всего у них 37 наград: 16 — 8 — 13. Эстония на 27 месте, Латвия тоже на 27, тоже с одной бронзой. Представители Литвы не завоевали медалей.

Среди спортсменом лучшим оказался биатлонист Йоханнес Тиннес Бё. Вслед за ним лыжник Александр Большунов.

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