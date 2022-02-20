Российские войска стягиваются не только к границе Украины, но и Литвы?

Правда, потом произошла путаница, вызванная Александром Лукашенко. "Примем решение — выведем за сутки. Примем решение месяц — будут стоять месяц. Столько, сколько надо, будут находиться здесь вооруженные силы [России]. Это наша земля, наша территория. Мы здесь работаем, учимся и будем дальше учиться", — сказал Лукашенко 17 февраля.

И, наконец, в субботу появился Александр Вольфович, секретарь Совета безопасности Беларуси, который заявил, что "война никому не нужна" и что совместные учения с россиянами завершатся, как и планировалось, 20 февраля. Он неожиданно опроверг слова Макея об выводе войск. "Никто не говорил, что российские солдаты вернутся в Россию завтра или послезавтра. Неожиданные проверки продолжаются. Когда и до каких пор, это будет зависеть от Главнокомандующего Вооруженными Силами", — сказал А. Вольфович.

Российские вертолеты возле Литвы

Из западных источников известно о более 30 000 российских военнослужащих. По разным оценкам, Россия, стянувшая от 150 000 до 190 000 военнослужащих, похоже, не собирается отступать, наоборот, в последние дни в Беларусь стекаются новые колонны российских войск, концентрируясь на юге страны, практически у границы с Украиной.

Но не только там — на спутниковых снимках видно, что около 50 российских военных вертолетов дислоцированы недалеко от литовской границы, на Лидском аэродроме.