Российские войска стягиваются не только к границе Украины, но и Литвы?
После учений в Беларуси не останется ни российских частей, ни военных. Это повторил министр иностранных дел Беларуси буквально несколько дней назад. Впрочем, чего стоят такие слова Минска, уже понятно: в страну стянулось еще больше российских военных и техники. И они уже сосредоточены не только в приграничных с Украиной районах, но и в обратном направлении — всего в нескольких десятках километров от Литвы. Об этом пишет RuDelfi.lt.
Правда, потом произошла путаница, вызванная Александром Лукашенко. "Примем решение — выведем за сутки. Примем решение месяц — будут стоять месяц. Столько, сколько надо, будут находиться здесь вооруженные силы [России]. Это наша земля, наша территория. Мы здесь работаем, учимся и будем дальше учиться", — сказал Лукашенко 17 февраля.
И, наконец, в субботу появился Александр Вольфович, секретарь Совета безопасности Беларуси, который заявил, что "война никому не нужна" и что совместные учения с россиянами завершатся, как и планировалось, 20 февраля. Он неожиданно опроверг слова Макея об выводе войск. "Никто не говорил, что российские солдаты вернутся в Россию завтра или послезавтра. Неожиданные проверки продолжаются. Когда и до каких пор, это будет зависеть от Главнокомандующего Вооруженными Силами", — сказал А. Вольфович.
Российские вертолеты возле Литвы
Из западных источников известно о более 30 000 российских военнослужащих. По разным оценкам, Россия, стянувшая от 150 000 до 190 000 военнослужащих, похоже, не собирается отступать, наоборот, в последние дни в Беларусь стекаются новые колонны российских войск, концентрируясь на юге страны, практически у границы с Украиной.
Но не только там — на спутниковых снимках видно, что около 50 российских военных вертолетов дислоцированы недалеко от литовской границы, на Лидском аэродроме.
На спутниковых снимках видны ударные вертолеты Ми-24 и военно-транспортные Ми-8 на этом военном аэродроме, который находится всего в 35 км от границы с Литвой. Российские военные вертолеты мобилизуются в то время, когда Россия запускает стратегические ядерные учения "Гром", которые описываются как угрожающий сигнал Североатлантическому союзу не вмешиваться в то, что может начаться в Украине в ближайшие дни. В это время российские войска все еще концентрируются на юге Беларуси, в районе Гомеля, с десятками ударных вертолетов и штурмовиков Су-25, дислоцированных на авиабазе Лунинец и Речица. И этого России, похоже, мало — Кремль, заявивший недавно об отводе войск, похоже, только усилил концентрацию своих сил в Беларуси.
Продолжается концентрация военной техники
На видео из России и Беларуси за последние дни видно, как с белорусской стороны к границе перебрасываются тяжелые части. Здесь наблюдалась колонна огнеметчиков ТОС-1 — эти системы стреляют 220-мм реактивными снарядами с термобарическими патронами на дальность до 6 км.
Еще одна движущаяся колонна российских солдат была замечена на пути из Мозыря в Хойники, ближе к границе с Украиной. Еще одна колонна с системами ПВО, С-300, была замечена движущейся со старой и заброшенной бывшей базы советской стратегической авиации в Прибытках, где недавно открылся военный госпиталь.
А в самом Гомеле на железнодорожном вокзале наблюдалась разгрузка российской военной техники — если бы Россия вывела свои войска, то это была бы погрузка, а не наоборот. Наконец, в самом Гомеле появились специализированные части русской армии: инженерные и переправочные средства — понтонные мосты, катеры.