Олимпиадa
20.02.2022, 11:45

Финского хоккеиста "уволили" из российского клуба после гола в ворота сборной России

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Олимпийские игры в Пекине
Foto: Kiur Kaasik

Выступающий за "Авангард" Вилле Покки сегодня забросил первую шайбу в ворота России.

Сегодня утром Финляндия обыграла Россию 2:1 в финале Олимпийских игр. Первую шайбу забросил Вилле Покки. Он выступает за российский "Авангард".

После матча его клуб опубликовал фотографию из раздевалки. Его место заклеили и написали "уволен".

”В Балашихе Вилле Покку ждет сюрприз😂”, — написали в инстаграме ”Авангарда”.

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