20.02.2022, 11:45
Финского хоккеиста "уволили" из российского клуба после гола в ворота сборной России(52)
Foto: Kiur Kaasik
Выступающий за "Авангард" Вилле Покки сегодня забросил первую шайбу в ворота России.
Сегодня утром Финляндия обыграла Россию 2:1 в финале Олимпийских игр. Первую шайбу забросил Вилле Покки. Он выступает за российский "Авангард".
После матча его клуб опубликовал фотографию из раздевалки. Его место заклеили и написали "уволен".
”В Балашихе Вилле Покку ждет сюрприз😂”, — написали в инстаграме ”Авангарда”.