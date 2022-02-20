Финского хоккеиста "уволили" из российского клуба после гола в ворота сборной России

Сегодня утром Финляндия обыграла Россию 2:1 в финале Олимпийских игр . Первую шайбу забросил Вилле Покки. Он выступает за российский " Авангард ".

После матча его клуб опубликовал фотографию из раздевалки. Его место заклеили и написали "уволен".