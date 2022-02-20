Тренер Непряевой объяснил, почему лыжница сошла с дистанции

”Было видно, что у Наташи сразу что-то пошло не так. Я с ней пока не разговаривал, но было видно, что и по движению не пошло, и по всему остальному, поэтому решила сойти. Уже на первом круге все было видно. Наташа уже уехала в отель”, — рассказал Бородавко, передает Eurosport.