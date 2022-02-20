Тренер Непряевой объяснил, почему лыжница сошла с дистанции(15)
В заключительный день Олимпиады в Пекине лыжницы пробежали 30-километровый марафон свободным стилем. Наталья Непряева снялась, не пройдя и трети дистанции. Ее тренер Юрий Бородавко признал: с самого старта было видно, что что-то пошло не так.
Тренер Натальи Непряевой Юрий Бородавко пояснил, почему лыжница снялась по ходу марафона на Олимпиаде в Пекине, который прошел в заключительный день Игр 20 февраля.
”Было видно, что у Наташи сразу что-то пошло не так. Я с ней пока не разговаривал, но было видно, что и по движению не пошло, и по всему остальному, поэтому решила сойти. Уже на первом круге все было видно. Наташа уже уехала в отель”, — рассказал Бородавко, передает Eurosport.
Тереза Йохауг выиграла марафон на Олимпиаде в Пекине. Наталья Непряева сошла с дистанции, а как пробежали другие российские лыжницы?