Уроженец Эстонии впервые завоевал золотую медаль по хоккею на Олимпиаде

Лео Комаров (35) родился в Нарве в 1987 году. В четырехлетнем возрасте переехал с отцом в Финляндию, тот выступал в низших хоккейных лигах страны. Уже в раннем возрасте он получил финское гражданство, так как у него карельские корни. Тогда его и стали называть Лео, при рождении он был Леонидом.

Лео начал играть за юниорскую команду за "Эссят", позже в 22-летнем возрасте переехал в Москву выступать за "Динамо". Затем его купили в НХЛ. Центральный нападающий успел поиграть за "Торонто Мейпл Лифс" и "Нью-Йорк Айлендерс". Сейчас выступает за СКА, именно поэтому у него и получилось принять участие в Олимпиаде, так как игроки из НХЛ не поехали на Игры.

Это была последняя Олимпиада для 35-летнего нападающего. В Пекине он забросил одну шайбу в 6 сыгранных матчах. В финале Финляндия обыграла Россию 2:1 и впервые завоевала золото. До этого финны брали бронзу в Сочи-2014. Тогда Комаров тоже был в составе сборной.