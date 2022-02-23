ОНЛАЙН | Война в Украине: российские войска подступают к Киеву, крупные города под обстрелом, есть жертвы среди военных и мирного населения

В 5 утра по таллинскому времени Путин выдвинул ультиматум украинской армии.

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Главное к этому часу:

Часть юга Херсонской области больше не находится под контролем киевских властей (областная администрация).

По сообщениям ВСУ на востоке страны идут тяжелые бои.

CNN сообщает о том, что российские солдаты взяли под контроль один из киевских аэропортов.

Мэр Киева Виталий Кличко обьявил, что в городе вводится комендантский час.

Президент Украины Владимир Зеленский напиcал в Twitter, что российские войска предпринимают попытку захватить Чернобыльскую АЭС. По словам президента Украины, это объявление войны всей Европе.

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