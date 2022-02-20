Финляндия победила Россию и завоевала золотые медали Олимпиады!

Сборная Финляндии по хоккею в финале Олимпийских игр одолела Россию со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал нападающий Ханнес Бьорнинен, выведший свою команду вперед в начале третьего периода после передач защитника Атте Охтамаа и форварда Марко Анттилы.

Финны впервые в истории выиграли золото Олимпиады. Ранее лучшим результатом сборной на олимпийских турнирах были серебряные медали в 1988 и 2006 годах.

Сборная России, выступавшая под руководством тренера Алексея Жамнова, стала серебряным призером Игр в Пекине.

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