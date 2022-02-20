Олимпиадa
20.02.2022, 08:21

Финляндия победила Россию и завоевала золотые медали Олимпиады!

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Beijing 2022 Olympics: men's ice hockey gold medal game, Finland vs ROC
Foto: Valery Sharifulin, Valery Sharifulin/TASS

В последний день Олимпиады сборная Финляндии победила Россию в финале хоккейного турнира.

Сборная Финляндии по хоккею в финале Олимпийских игр одолела Россию со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал нападающий Ханнес Бьорнинен, выведший свою команду вперед в начале третьего периода после передач защитника Атте Охтамаа и форварда Марко Анттилы.

Финны впервые в истории выиграли золото Олимпиады. Ранее лучшим результатом сборной на олимпийских турнирах были серебряные медали в 1988 и 2006 годах.

Сборная России, выступавшая под руководством тренера Алексея Жамнова, стала серебряным призером Игр в Пекине.

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