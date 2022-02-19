Viking Line отрицает ответственность за повреждение бассейна в Хельсинки

Бассейн под открытым небом Allas Sea Pool в Хельсинки остается закрытым как минимум до лета. Паром Viking Gabriella в январе столкнулся с пирсом неподалеку от бассейна и существенно повредил его конструкции. Владельцы требуют от судоходной компании компенсации, но та пока отказывается от ответственности.

Когда семиэтажный паром врезался в пирс, расположенный вблизи Allas Sea Pool, в самом бассейне и на террасе, по счастью, никого не было. Из-за ковидных ограничений популярный бассейн, где в обычное время купается до двух тысяч человек в день, был закрыт.

"Конечно, я бы испугался, если бы стал свидетелем такого. Однако жертв не было бы, поскольку пирс настолько прочный, что он остановил паром", – говорит Рауль Грюнштейн, председатель правления Allas Sea Pool.

Из-за столкновения пирс раскололся надвое, и то же самое произошло с сауной при бассейне, частично построенной на пирсе. Все строение от удара сдвинулось на несколько десятков сантиметров.

Чем дольше Allas Sea Pool простаивает без посетителей, тем сильнее растет сумма компенсации, которую он собирается затребовать от судоходной компании.

Пока что Viking Line заявляет, что капитан не мог предотвратить столкновение, а потому компания не обязана компенсировать ущерб.

Город Хельсинки тоже возможно потребует компенсации от судоходной компании.