В Госдуме РФ предложили отдавать беженцам из непризнанных ЛНР и ДНР квартиры умерших от коронавируса россиян

”Россия — страна огромная, 700 тысяч человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год… У них же все есть — работа была, жилье и так далее. Все это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям”, — заявил депутат в эфире радиостанции "Говорит Москва".