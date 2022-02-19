Новости России
19.02.2022, 17:30

В Госдуме РФ предложили отдавать беженцам из непризнанных ЛНР и ДНР квартиры умерших от коронавируса россиян

 
ФОТО: Scanpix, EPA

С таким необычным предложением выступил в разговоре с радиостанцией ”Говорит Москва” член комитета Госдумы России по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил отдавать беженцем из Донбасса квартиры умерших от коронавируса россиян.

По его словам, пандемия существенно сократила население России.

Россия — страна огромная, 700 тысяч человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год… У них же все есть — работа была, жилье и так далее. Все это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям”, — заявил депутат в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Федоров добавил, что огромное количество областей приняли решение разместить у себя беженцев и дать им работу.

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