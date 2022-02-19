Обращения глав ДНР и ЛНР об эвакуации были записаны заранее

Видеообращения глав непризнанных ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, в которых они объявляют об эвакуации населения в Россию, были записаны заранее — 16 февраля. Об этом сообщил Арик Толер, работающий в Bellingcat и занимающийся проверкой новостей, касающихся конфликта на востоке Украины.

"Глава ЛНР разместил видео об эвакуации в госСМИ, однако метаданные показывают, что файл был создан два дня назад (в Telegram метаданные сохраняются)", — написал Арик Толер в Twitter. Запись Пасечника размещена в Telegram-канале "ЛуганскИнформЦентр". "Видео Пушилина тоже записано 16 февраля", — добавил Толер.

При этом сам Пушилин в обращении к гражданам ДНР сказал: "С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый, централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста".

Издание Politico со ссылкой на данные американской разведки называло в качестве даты начала наземного вторжения Москвы в Донбасс 16 февраля.