17-летний Слафковски похоронил шведов, принес сборной Словакии бронзу и стал лучшим бомбардиром Олимпиады

В своем полуфинале словаки провели прекрасный матч против одной из лучших команд турнира - сборной Финляндии, но так и не смогли распечатать ворота соперника. Итоговый счет 0:2, при том, что вторую шайбу финны забили уже в пустые ворота.

Матч шведов с командой России сложился еще более драматично. "Тре крунур" уступали в счете, отыгрывались, имели преимущество в овертайме, которое не сумели воплотить в гол и проиграли по буллитам (1:1 в основное время, 2:3 по буллитам).

В матче за третье место команды долго не могли поразить ворота друг друга - после первого периода счет был 0:0. На 4-й минуте второго периода бросок юного Юрая Слафковски достиг цели после рикошета и Словакия повела 1:0. За 8 минут до конца периода Самуэль Такач реализовал большинство и удвоил преимущество своей команды. Второй период завершился со счетом 2:0. В третьем периоде шведы осадили ворота Рыбара, но словацкий голкипер играл без ошибок. Две последних шайбы словаки забросили в пустые ворота на последних минутах третьего периода. Одна из них позволила Слафковскому стать лучшим снайпером олимпийского турнира с семью заброшенными шайбами.

Финал турнира Россия - Финляндия пройдет в заключительный день Олимпиады, 20 февраля. Начало в 6.10 по таллиннскому времени.