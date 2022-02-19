Путин и Лукашенко завершили наблюдение за ходом военных учений

Отмечается, что главы государств наблюдали за ходом маневров из ситуационного центра Кремля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру, что на учениях были выполнены пуски гиперзвуковых ракет ”Циркон” и ”Кинжал”, пишет "Интерфакс".

"ВКС успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал". Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон" по морским и наземным мишеням", - сказал он.

В сообщении Кремля также отмечается, что на полигоне Капустин Яр в Астраханской области проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер".

Кроме того, военные осуществили пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" с атомной подлодки "Карелия" из Баренцева моря по полигону "Кура" на полуострове Камчатка.

Сообщается также, что крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС, поразили цели на полигонах "Пембой" и "Кура".

Накануне стало известно, что в субботу в России пройдут учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет. К маневрам привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флоты.