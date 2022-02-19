Серебряный призер — о золоте Большунова: будь дистанция длиннее, Саня замерз бы нас ждать на финише

”Считаю, что сократить дистанцию — правильно решение. Не знаю, как для Сани, но ни для кого не секрет, что он выиграл бы и 30, и 50 и 70 км. Просто отрыв был бы больше, мы бы доставили ему дискомфорт. Он бы замерз нас ждать”, — сказал Якимушкин ”Матч ТВ”.

— После классики я спросил у тренера, дадут ли мне шанс бежать марафон. Он ответил, что да, без проблем. Возможно, это в какой-это степени меня расслабило. Я просто шел и хотел показать максимальный результат. Я не рассчитывал, что у меня будет хорошее состояние, но вышел, контролировал ситуацию. Я рад, что в тяжелых моментах сегодня нашел силы, это был даже легкий финиш. Не думал, что Крюгер пропустит меня, а наоборот будет набирать обороты и задавать темп.

У меня нет сейчас полного понимания того, что произошло. Я невероятно рад, это моя первая Олимпиада. Рад, что вернусь домой с медалью. Я позвонил Оле, своей невесте, она сидит и плачет.

Мне кажется, даже тренер не верит в это. Для меня это очень важно было. Я все-таки смог вернуться с первой Олимпиады с медалью, — добавил российский спортсмен.

Россияне Александр Большунов и Иван Якимушкин завоевали золото и серебро в марафоне на Олимпийских играх в Пекине. Дистанция гонки была сокращена с 50 до 28,4 км.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.

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