Бельгия выиграла первое золото Олимпиады за 74 года. Побила голландцев их же оружием

В гонке по очкам он набрал 63 зачетных балла и опередил двух корейских спортсменов — Яй Вон Чуна и Сен Хон Ли, которые завоевали серебро и бронзу. Таким образом Свингс нарушил гегемонию своих северных географических соседей, выигравших на олимпийском овале 6 золотых медалей.

На предыдущей Олимпиаде бельгиец заработал серебро. В отличие от другого известного бельгийского конькобежца и своего тезки Барта Вельдкампа Свингс не является голландским перебежчиком, сменившим гражданство только потому, что не может пробиться в состав сборной Нидерландов. Свингс — уроженец бельгийского Брабанта.

Эта золотая медаль стала первой для Бельгии с 1948 года, когда Мишлен Ланнуа и Пьер Бонье стали сильнейшими в парном фигурном катании.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.

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