ФОТО и ВИДЕО | Как проходит эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

Вчера, 18 февраля, главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к жителям территорий, находящихся под контролем самопровозглашенных республик с заверением, что украинские вооруженные силы не планируют идти в наступление, пишет BBC. "Военно-политическое руководство Украины не предвидит и не планирует наступательных операций на востоке страны. Единственный приемлемый для нас вариант по деоккупации территорий — политико-дипломатический", — сказал он в видеообращении в "Фейсбуке".