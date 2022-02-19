ФОТО и ВИДЕО | Как проходит эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
Вчера, 18 февраля, главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к жителям территорий, находящихся под контролем самопровозглашенных республик с заверением, что украинские вооруженные силы не планируют идти в наступление, пишет BBC. "Военно-политическое руководство Украины не предвидит и не планирует наступательных операций на востоке страны. Единственный приемлемый для нас вариант по деоккупации территорий — политико-дипломатический", — сказал он в видеообращении в "Фейсбуке".
Несмотря на это, утром 19 февраля губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва эвакуированных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. О своей готовности принять беженцев заявили еще 26 регионов России.
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