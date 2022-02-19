Как пострадает Европа в случае войны России с Украиной

Российские власти мало тратили, в ущерб росту экономики и доходов граждан, зато накопили солидную подушку безопасности. Фонд национального благосостояния — почти 200 млрд долларов, внешний долг — всего 20% годового объема экономики, а золотовалютные резервы превышают 600 млрд долларов, причем доля американской валюты там минимальна.

Со своей стороны, Россия более устойчива к шокам и мобилизации ради победы над врагом. Не только по политическим причинам, но и благодаря тому, что Кремль настраивал экономику для жизни в осажденной крепости с момента аннексии Крыма в 2014 году.

Однако именно в России Европа покупает 25% всей нефти и 40% газа. Поэтому восприимчивость к перебоям в торговле у европейцев выше, как показала эта зима. Россия прикрутила газовый кран, и Европа столкнулась с крупнейшим энергетическим кризисом.

Россия — пятый по размеру торговый партнер ЕС, Украина — 18-й. Обе намного серьезнее зависят от богатой Европы, чем она от них. Так, 37% российской торговли приходится на ЕС, но только 5% торговли ЕС приходится на Россию.

Бумеранг санкций немного заденет и США, однако основной удар придется по Европе, поскольку она ближе и экономически теснее связана с Россией и Украиной.

Во-первых, Россия вольна ввести контрсанкции, и у нее еще есть инструменты экономического давления (они перечислены ниже). Во-вторых, санкции ударят по западным банкам и бизнесу, которые вложились в Россию или торгуют с ней. И наконец, военные действия чреваты разрушениями: трубопроводы, поля, заводы и шахты хорошо горят, а люди бегут от войны.

Поэтому страны ЕС не спешат безоглядно поддерживать предложенные США очередные "адские санкции". На саммите Евросоюза в конце этой недели три ключевые экономики континента — Германия, Франция и Италия — подняли вопрос о компенсации возможных потерь для европейского бизнеса и граждан.

Вооруженный конфликт на восточных рубежах дорого обойдется Евросоюзу, поскольку обещает перебои с поставками сырья, волну беженцев, убытки от списания миллиардных кредитов, скачок цен и расходов в момент, когда три десятка европейских стран и почти 500 млн их жителей едва пришли в себя после ковидного кризиса.

И если для ЕС потеря даже части импорта российских энергоносителей чревата серьезным кризисом, то Россия, пусть с трудом, но на некоторое время способна заместить выпадающие доходы заначкой и частично компенсировать их за счет продажи дорожающего сырья на других рынках.

И уж тем более способна некоторое время продержаться без закупок чего бы то ни было в Европе.

Сейчас Евросоюз продает в Россию товары и услуги примерно на 100 млрд евро в год, и на товары приходится львиная доля экспорта — 80%. В основном это машины и оборудование (45%) и химикаты (20%). Примерно по 10% приходится на потребительские товары и продукцию сельского хозяйства.

Нефть и газ



Сокращение поставок газа из России в Европу (из-за контрсанкций или повреждения газопроводов) обернется кризисом, но в виду сезонности спроса на природный газ он не будет острым. ЕС продержится до конца отопительного сезона благодаря американскому газу, однако затяжной конфликт пережить будет сложнее, поскольку полностью заменить газпромовские поставки в ближайшие годы невозможно.

С нефтью дела обстоят хуже.

Она уже торгуется под 100 долларов за баррель, и если Россия — крупнейший поставщик на мировой рынок — ограничит поставки вынужденно или по собственному желанию, заменить их будет очень затратно.

Перебои с нефтью угрожают скачком цен и на все остальное, а инфляция в ЕС и без того бьет многолетние рекорды. Поэтому зависимые от импорта российских энергоносителей страны, такие как Италия, хотят вывести нефтегазовую отрасль из-под удара.

"Мы обсуждаем санкции в рамках ЕС, и в этих обсуждениях Италия занимает четкую позицию: санкции должны быть точечными и не могут касаться энергетики", — сказал в пятницу итальянский премьер Марио Драги.

Авиаперевозки

Вслед за нефтью подорожает авиакеросин. Перевозчики пассажиров и грузов едва пережили пандемию, и тут новый удар. И топливо — лишь полбеды, а то и меньше.

Война лишит авиакомпании прибыли от полетов на Украину и угрожает им потерей права летать над Россией.