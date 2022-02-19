Ростовская область ввела режим ЧС из-за роста числа беженцев из ДНР и ЛНР(3)
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва эвакуированных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает "Интерфакс".
"Учитывая тенденцию к росту количества граждан, которые пересекают границу на территории Ростовской области, мы считаем целесообразным ввести режим реагирования "Чрезвычайная ситуация" с 10:00 19 февраля 2022 года", — сказал Голубев на совещании в Ростове-на-Дону в субботу.
Он сообщил, что 1 692 эвакуированных жителя ДНР и ЛНР находятся в пунктах размещения в Ростовской области. Уже подготовлено 143 пункта.
Накануне власти Ростовской области объявили о введении режима повышенной готовности после того, как в ДНР и ЛНР заявили о решении эвакуировать жителей в этот регион на фоне обострения ситуации.
Губернатор Ростовской области обратился к президенту РФ с просьбой об экстренной помощи для подготовки к наплыву беженцев, Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему из Донбасса по 10 тысяч рублей. В субботу стало известно, что регион получил 5 млрд рублей на единовременные выплаты.
В Ростовскую область прилетели руководители МЧС, Роспотребнадзора и специалисты Минздрава.
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