Большунов взял третье золото Олимпиады в Пекине! Клэбо сошел с дистанции(71)
19 февраля на Олимпиаде в Пекине лыжники разыграли медали в марафоне, дистанция которого была сокращена до 28,4 км из-за мороза и ветра. Для россиянина Александра Большунова гонка была последней возможностью завоевать третье золото Игр. И он ей воспользовался.
Большунов ушел на дистанцию под 2-м номером. Номер 1 был на бибе у его извечного конкурента Йоханнеса Клэбо, однако главным фаворитом гонки поначалу являлся другой норвежец — Симен Крюгер, для которого эта гонка стала первым стартом в Пекине. 28-летний уроженец Осло специализируется на марафонах и привык к экстремальным условиям, однако сокращение дистанции с одной стороны пошло не на руку Крюгеру, но именно он оказался сильнейшим в своей сборной на этой дистанции.
За 3 семикилометровых круга до конца все гонщики шли одной плотной группой. Однако уже через несколько километров после нескольких атак россиянам и французам удалось просеять группу так, что из нее выпал Клэбо — и к середине дистанции поймал просвет в 15 секунд. Из норвежцев в группе лидеров оставались лишь Рёте и Крюгер. На предпоследнем круге отставание Клэбо достигло минуты и фактически он выбыл из борьбы за медали.
За круг до финиша Клэбо сошел с дистанции, а группа лидеров сократилась до 10 человек, четверо из которых — россияне. За 5 км до финиша Большунов взвинтил темп в группе лидеров, и из нее выпал Денис Спицов, а также швед Поромаа и француз Манифика.
За 600 метров до финиша определилась тройка лидеров — россияне Большунов и Якимушкин, а также норвежец Крюгер. На последнем подъеме Большунову удалось сбросить соперников и завоевать третье золото на Играх в Пекине, а Якимушкин в финишном створе разобрался с Крюгером и стал обладателем серебра.
Сборную Эстонии в гонке представлял Алвар Алев (номер 47). Он финишировал 36-м с отставанием +4:55.7. Всего на старт вышел 61 спортсмен.
До старта
Сокращение дистанции мужского марафона на Олимпийских играх в Пекине прокомментировала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе .
”С одной стороны, ребята не очень довольны, другие команды, кроме Норвегии — тоже. Наше мнение — надо было перенести на завтра, на раннее утро.
Клэбо не хотел бежать 50 км, но потом сократили до 28 км, и он сказал, что бежит. Норвежцы уже давали информацию в жюри, что он на 50 км не будет стартовать”, — сказала Вяльбе.
Старт гонки — в 9.00 по таллиннскому времени.
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