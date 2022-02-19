Большунов взял третье золото Олимпиады в Пекине! Клэбо сошел с дистанции

Большунов ушел на дистанцию под 2-м номером. Номер 1 был на бибе у его извечного конкурента Йоханнеса Клэбо, однако главным фаворитом гонки поначалу являлся другой норвежец — Симен Крюгер, для которого эта гонка стала первым стартом в Пекине. 28-летний уроженец Осло специализируется на марафонах и привык к экстремальным условиям, однако сокращение дистанции с одной стороны пошло не на руку Крюгеру, но именно он оказался сильнейшим в своей сборной на этой дистанции.

За 3 семикилометровых круга до конца все гонщики шли одной плотной группой. Однако уже через несколько километров после нескольких атак россиянам и французам удалось просеять группу так, что из нее выпал Клэбо — и к середине дистанции поймал просвет в 15 секунд. Из норвежцев в группе лидеров оставались лишь Рёте и Крюгер. На предпоследнем круге отставание Клэбо достигло минуты и фактически он выбыл из борьбы за медали.

За круг до финиша Клэбо сошел с дистанции, а группа лидеров сократилась до 10 человек, четверо из которых — россияне. За 5 км до финиша Большунов взвинтил темп в группе лидеров, и из нее выпал Денис Спицов, а также швед Поромаа и француз Манифика.

За 600 метров до финиша определилась тройка лидеров — россияне Большунов и Якимушкин, а также норвежец Крюгер. На последнем подъеме Большунову удалось сбросить соперников и завоевать третье золото на Играх в Пекине, а Якимушкин в финишном створе разобрался с Крюгером и стал обладателем серебра.

Сборную Эстонии в гонке представлял Алвар Алев (номер 47). Он финишировал 36-м с отставанием +4:55.7. Всего на старт вышел 61 спортсмен.

До старта

Сокращение дистанции мужского марафона на Олимпийских играх в Пекине прокомментировала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе .

”С одной стороны, ребята не очень довольны, другие команды, кроме Норвегии — тоже. Наше мнение — надо было перенести на завтра, на раннее утро.