За рубежом
19.02.2022, 09:25

ВИДЕО | ”Ночью шум — прислушивались: это ещё машина или уже танк. Этот страх не ушел”. Как живет Харьков в ожидании войны

 
Роман Старапопов
Прийт Симсон

Президент США Джо Байден заявил, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Немногим ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Харьков может быть захвачен Россией. И хотя в названную дату война не началась, двумя днями позже власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР затеяли эвакуацию населения.

Корреспонденты Delfi и Eesti Päevaleht поговорили с жителями самого крупного города Восточной Украины о том, как они относятся к новостям в СМИ, общаются ли с россиянами и верят ли в то, что будет война.

​​О возможном нападении


Супруги Александра Келлерман и Борислав Гапонов коренные харьковчане. Александра называет себя хендмейдером, она создает украшения. Борислав —
редактор технических текстов. Проживают они в скромной однокомнатной хрущевке.

Комментируя заявления двух президентов, супруги отмечают, что уже 8 лет живут с мыслями о предстоящей войне.

”Конечно, всё может быть, — не исключает Борислав. — Но какова вероятность? Послушаешь одних экспертов — уже вторжение началось, других — можно спать спокойно. Будущее покажет”.

Послушаешь одних экспертов — уже вторжение началось, других — можно спать спокойно

”Сегодня я проснулась в панике что вот все, все, все, сейчас Харьков захватят, а завтра я просыпаюсь и думаю: да нет, что они дураки? И вот так вот, качели, качели, качели”, — добавляет он.

Супруги вспоминают ночь 2014 года, когда вслушивались в звук каждой проезжающей за окном машины. Гапонов напоминает, что тогда Россия выдвинула ультиматум украинским военным в Крыму о переходе на сторону крымских властей до 4 марта.

”Едут машины, а мы прислушиваемся: это легковая машина или уже танки. Вот этот страх до конца так и не ушел”, — говорит Келлерман.

Едут машины, а мы прислушиваемся: это легковая машина или уже танки. Вот этот страх до конца так и не ушел

Алина живет в двухкомнатной хрущевке вместе с 15-летней дочерью. В 2014 они переехали в Харьков из Стаханова (Луганская область), который сейчас контролируется непризнанной Луганской Народной Республикой. Женщина работает в отделе контроля качества в колл-центре, следит за тем, как менеджеры общаются по телефону.

Она не исключает, что вторжение возможно. Но при этом отмечает: если об этом говорят вслух, то вероятность развития этого сценария становится меньше.

Женщина говорит, что в Харькове сейчас безопасно, но напряжение чувствуется из-за новостей о том, что может что-то произойти. ”Кто-то побежал скупать туалетную бумагу и гречку, кто-то начал собирать и перечитывать подшивки статей, что собирать в тревожный чемоданчик, что нужно иметь в аптечке. Кто-то начал организовываться, примыкая к теробороне”, — делится наблюдениями Алина.

По ее словам, паники среди знакомых нет, но все же порой эту тему в своем кругу Алина обсуждает. ”Что нужно брать, если будем бежать, в каком городе можем встретиться, если пропадет связь. Ведь может быть такое, что перестанет работать интернет. Мы иногда моделируем эти сценарии, — не скрывает Алина. Она поясняет, что с одной стороны это помогает проработать план, но с другой стороны это все равно тревожные мысли и с ними тоже долго некомфортно.

”Чуть поговорили, проговорили все и эта тема выключается. И потом мы живем, занимаемся своими делами”, — признается она.

Пенсионерка Алла Павловна уроженка Донбасса, ее родина — Дебальцево, которое с 2015 года находится под контролем так называемой ДНР. Она, как и Алина с дочерью, оставила малую родину, когда там начались боевые действия. Сейчас снимает двухкомнатную квартиру. С оплатой помогают дети.

Пенсионерка не верит, что будет нападение. ”Не знаю почему. Хотя нагло Донбасс заняли, но вот за эти города я спокойна. Думаю, их защитят”, — говорит Алла Павловна о Харькове и других крупных городах Украины.

Отношение к россиянам


Александра и Борислав дома говорят на русском языке, но несмотря на это, русскими себя не считают. Борислав отмечает, что стал себя идентифицировать украинцем еще в 1990 годы. А в 2014 году он окончательно осознал, что Украина его Родина, и другой не будет. ”Я — еврейка, мне проще”, — отмечает Александра.

По словам супругов, за последние восемь лет их отношение к россиянам изменилось. Точнее изменились отношения с россиянами.

”Достаточно мощно россиянам промыли мозги, — констатирует Борислав. — По крайней мере, когда общаюсь с ними, это крайне редко сейчас происходит, то слышу такие штампы: ”Один народ” и другие какие-то клише. Из моего близкого круга люди решили не продолжать общение, потому что у нас диаметрально противоположные политические взгляды. Причем, практически все эти решения были их. Не мои. Я готов выслушать человека”.

Достаточно мощно россиянам промыли мозги

”Это Борис мирный, а я со всеми ругаюсь и периодически спрашиваю: ”Простите, а чей Крым сначала скажите”. Люди не хотят говорить, а мне уже мало нехотения говорить. Я хочу чётких ответов”, — добавляет Александра.

Тем не менее супруги говорят, что регулярно общаются с одной московской семьей, чьи взгляды не совпадают с позицией Кремля. ”Они изначально были на нашей стороне”, — поясняет Борислав.

Александра и Борислав вспоминают, что в 2013 году, за два месяца до начала Майдана, побывали в Москве у друзей. У нас в Москве хорошие друзья, которые ныне вынуждены там быть. Борислав признает, что у него остался незакрытый гештальт. ”Я хотел доехать до Петербурга, посетить музеи, но боюсь, это уже все не свершится”, — констатирует он.

У Алины отношение к простым россиянам за последние 8 лет не изменилось. Она поясняет, что для нее важнее то, что говорит и делает человек: ”Я смотрю на его поступки. Если человек говорит, про Путина молодец, что он вторгся в Крым, в Украину, то мне хочется сказать: ”Дорогой человек, иди, пожалуйста, лесом”.

Отношение к россиянам не изменилось и у Аллы Павловны. ”Я вам скажу, что русские люди никогда врагами мне не были. У меня много знакомых в России и я перезваниваю с некоторыми”, — говорит пенсионерка, которая хочет, чтобы отношение России и Украины наладились.

”Мне бы этого очень хотелось, но украинское правительство тоже ведь во многом виновато, что отношения не налаживаются”, — говорит пенсионерка. Она добавляет: ”Сегодня показывали по новостям Зеленского. Как он изволит отдыхать, на каких островах и океанах”.

Я вам скажу, что русские люди никогда врагами мне не были

Российские телеканалы


На вопрос, какие передачи вы смотрите, Алла Павловна приводит примеры:”Поле чудес”, ”Что? Где? Когда?”, ”Умники и умницы”. Что касается новостей по российским федеральным каналам, то по словам пенсионерки, она их смотрит ”мельком иногда”.

”Сомневаюсь в этой правде”, — поясняет она.

Александра и Борислав российские каналы не смотрят вообще. Предпочитают смотреть блогеров на научно-популярные темы.

Алина тоже не смотрит российские каналы. Тем не менее она признает, что в некоторых телегам-каналах видит нарезки российских передач, от которых становится не по себе. Алина, как и Александра и Борислав предпочитает смотреть блогеров, в частности и российских. Говорит, что ей нравится канал Алексея Пивоварова ”Редакция”, Ксению Собчак не смотрит, Юрия Дудя выборочно. ”Екатерина Шульман для меня образец политкорректности”, — отмечает Алина.

Мы все к вам приедем


Пользуясь случаем, Александра Келлерман обращается к жителям Европы, в частности Эстонии.

”Если случится очередная дата, то боюсь, что мы к вам побежим, и мы не одни будем, радуйтесь. Боюсь, что за нами тоже будет движение. Это все не остановится просто так”, — уверена Александра.

Если случится очередная дата, то боюсь, что мы к вам побежим

”Мы хотим пожелать эстонцам хранить свою Родину, защищать ее, потому что линия фронта сейчас проходит не по государственным границам. Она проходит через умы людей, — добавляет Борислав. — Потому что враг коварен, враг многолик, подл и сладкоголос. Поэтому надо быть трезвомыслящим, любить свою Родину и, наверное, быть честным самим перед собой. Считаешь ты себя эстонцем, латышом, украинцем, не важно, надо быть просто свободным человеком.”

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