ВИДЕО | ”Ночью шум — прислушивались: это ещё машина или уже танк. Этот страх не ушел”. Как живет Харьков в ожидании войны

Женщина говорит, что в Харькове сейчас безопасно, но напряжение чувствуется из-за новостей о том, что может что-то произойти. ”Кто-то побежал скупать туалетную бумагу и гречку, кто-то начал собирать и перечитывать подшивки статей, что собирать в тревожный чемоданчик, что нужно иметь в аптечке. Кто-то начал организовываться, примыкая к теробороне”, — делится наблюдениями Алина.

Она не исключает, что вторжение возможно. Но при этом отмечает: если об этом говорят вслух, то вероятность развития этого сценария становится меньше.

Алина живет в двухкомнатной хрущевке вместе с 15-летней дочерью. В 2014 они переехали в Харьков из Стаханова ( Луганская область ), который сейчас контролируется непризнанной Луганской Народной Республикой. Женщина работает в отделе контроля качества в колл-центре, следит за тем, как менеджеры общаются по телефону.

Едут машины, а мы прислушиваемся: это легковая машина или уже танки. Вот этот страх до конца так и не ушел

”Едут машины, а мы прислушиваемся: это легковая машина или уже танки. Вот этот страх до конца так и не ушел”, — говорит Келлерман.

Супруги вспоминают ночь 2014 года, когда вслушивались в звук каждой проезжающей за окном машины. Гапонов напоминает, что тогда Россия выдвинула ультиматум украинским военным в Крыму о переходе на сторону крымских властей до 4 марта.

”Сегодня я проснулась в панике что вот все, все, все, сейчас Харьков захватят, а завтра я просыпаюсь и думаю: да нет, что они дураки? И вот так вот, качели, качели, качели”, — добавляет он.

”Конечно, всё может быть, — не исключает Борислав. — Но какова вероятность? Послушаешь одних экспертов — уже вторжение началось, других — можно спать спокойно. Будущее покажет”.

Комментируя заявления двух президентов, супруги отмечают, что уже 8 лет живут с мыслями о предстоящей войне.

Корреспонденты Delfi и Eesti Päevaleht поговорили с жителями самого крупного города Восточной Украины о том, как они относятся к новостям в СМИ, общаются ли с россиянами и верят ли в то, что будет война.

По ее словам, паники среди знакомых нет, но все же порой эту тему в своем кругу Алина обсуждает. ”Что нужно брать, если будем бежать, в каком городе можем встретиться, если пропадет связь. Ведь может быть такое, что перестанет работать интернет. Мы иногда моделируем эти сценарии, — не скрывает Алина. Она поясняет, что с одной стороны это помогает проработать план, но с другой стороны это все равно тревожные мысли и с ними тоже долго некомфортно.

”Чуть поговорили, проговорили все и эта тема выключается. И потом мы живем, занимаемся своими делами”, — признается она.

Пенсионерка Алла Павловна уроженка Донбасса, ее родина — Дебальцево, которое с 2015 года находится под контролем так называемой ДНР. Она, как и Алина с дочерью, оставила малую родину, когда там начались боевые действия. Сейчас снимает двухкомнатную квартиру. С оплатой помогают дети.

Пенсионерка не верит, что будет нападение. ”Не знаю почему. Хотя нагло Донбасс заняли, но вот за эти города я спокойна. Думаю, их защитят”, — говорит Алла Павловна о Харькове и других крупных городах Украины.

Отношение к россиянам



Александра и Борислав дома говорят на русском языке, но несмотря на это, русскими себя не считают. Борислав отмечает, что стал себя идентифицировать украинцем еще в 1990 годы. А в 2014 году он окончательно осознал, что Украина его Родина, и другой не будет. ”Я — еврейка, мне проще”, — отмечает Александра.

По словам супругов, за последние восемь лет их отношение к россиянам изменилось. Точнее изменились отношения с россиянами.

”Достаточно мощно россиянам промыли мозги, — констатирует Борислав. — По крайней мере, когда общаюсь с ними, это крайне редко сейчас происходит, то слышу такие штампы: ”Один народ” и другие какие-то клише. Из моего близкого круга люди решили не продолжать общение, потому что у нас диаметрально противоположные политические взгляды. Причем, практически все эти решения были их. Не мои. Я готов выслушать человека”.

Достаточно мощно россиянам промыли мозги