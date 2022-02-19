ВИДЕО | ”Ночью шум — прислушивались: это ещё машина или уже танк. Этот страх не ушел”. Как живет Харьков в ожидании войны
Президент США Джо Байден заявил, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Немногим ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Харьков может быть захвачен Россией. И хотя в названную дату война не началась, двумя днями позже власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР затеяли эвакуацию населения.
Корреспонденты Delfi и Eesti Päevaleht поговорили с жителями самого крупного города Восточной Украины о том, как они относятся к новостям в СМИ, общаются ли с россиянами и верят ли в то, что будет война.
О возможном нападении
Супруги Александра Келлерман и Борислав Гапонов коренные харьковчане. Александра называет себя хендмейдером, она создает украшения. Борислав —
редактор технических текстов. Проживают они в скромной однокомнатной хрущевке.
Комментируя заявления двух президентов, супруги отмечают, что уже 8 лет живут с мыслями о предстоящей войне.
”Конечно, всё может быть, — не исключает Борислав. — Но какова вероятность? Послушаешь одних экспертов — уже вторжение началось, других — можно спать спокойно. Будущее покажет”.
”Сегодня я проснулась в панике что вот все, все, все, сейчас Харьков захватят, а завтра я просыпаюсь и думаю: да нет, что они дураки? И вот так вот, качели, качели, качели”, — добавляет он.
Супруги вспоминают ночь 2014 года, когда вслушивались в звук каждой проезжающей за окном машины. Гапонов напоминает, что тогда Россия выдвинула ультиматум украинским военным в Крыму о переходе на сторону крымских властей до 4 марта.
”Едут машины, а мы прислушиваемся: это легковая машина или уже танки. Вот этот страх до конца так и не ушел”, — говорит Келлерман.
Алина живет в двухкомнатной хрущевке вместе с 15-летней дочерью. В 2014 они переехали в Харьков из Стаханова (Луганская область), который сейчас контролируется непризнанной Луганской Народной Республикой. Женщина работает в отделе контроля качества в колл-центре, следит за тем, как менеджеры общаются по телефону.
Она не исключает, что вторжение возможно. Но при этом отмечает: если об этом говорят вслух, то вероятность развития этого сценария становится меньше.
Женщина говорит, что в Харькове сейчас безопасно, но напряжение чувствуется из-за новостей о том, что может что-то произойти. ”Кто-то побежал скупать туалетную бумагу и гречку, кто-то начал собирать и перечитывать подшивки статей, что собирать в тревожный чемоданчик, что нужно иметь в аптечке. Кто-то начал организовываться, примыкая к теробороне”, — делится наблюдениями Алина.
По ее словам, паники среди знакомых нет, но все же порой эту тему в своем кругу Алина обсуждает. ”Что нужно брать, если будем бежать, в каком городе можем встретиться, если пропадет связь. Ведь может быть такое, что перестанет работать интернет. Мы иногда моделируем эти сценарии, — не скрывает Алина. Она поясняет, что с одной стороны это помогает проработать план, но с другой стороны это все равно тревожные мысли и с ними тоже долго некомфортно.
”Чуть поговорили, проговорили все и эта тема выключается. И потом мы живем, занимаемся своими делами”, — признается она.
Пенсионерка Алла Павловна уроженка Донбасса, ее родина — Дебальцево, которое с 2015 года находится под контролем так называемой ДНР. Она, как и Алина с дочерью, оставила малую родину, когда там начались боевые действия. Сейчас снимает двухкомнатную квартиру. С оплатой помогают дети.
Пенсионерка не верит, что будет нападение. ”Не знаю почему. Хотя нагло Донбасс заняли, но вот за эти города я спокойна. Думаю, их защитят”, — говорит Алла Павловна о Харькове и других крупных городах Украины.
Отношение к россиянам
Александра и Борислав дома говорят на русском языке, но несмотря на это, русскими себя не считают. Борислав отмечает, что стал себя идентифицировать украинцем еще в 1990 годы. А в 2014 году он окончательно осознал, что Украина его Родина, и другой не будет. ”Я — еврейка, мне проще”, — отмечает Александра.
По словам супругов, за последние восемь лет их отношение к россиянам изменилось. Точнее изменились отношения с россиянами.
”Достаточно мощно россиянам промыли мозги, — констатирует Борислав. — По крайней мере, когда общаюсь с ними, это крайне редко сейчас происходит, то слышу такие штампы: ”Один народ” и другие какие-то клише. Из моего близкого круга люди решили не продолжать общение, потому что у нас диаметрально противоположные политические взгляды. Причем, практически все эти решения были их. Не мои. Я готов выслушать человека”.
”Это Борис мирный, а я со всеми ругаюсь и периодически спрашиваю: ”Простите, а чей Крым сначала скажите”. Люди не хотят говорить, а мне уже мало нехотения говорить. Я хочу чётких ответов”, — добавляет Александра.
Тем не менее супруги говорят, что регулярно общаются с одной московской семьей, чьи взгляды не совпадают с позицией Кремля. ”Они изначально были на нашей стороне”, — поясняет Борислав.
Александра и Борислав вспоминают, что в 2013 году, за два месяца до начала Майдана, побывали в Москве у друзей. У нас в Москве хорошие друзья, которые ныне вынуждены там быть. Борислав признает, что у него остался незакрытый гештальт. ”Я хотел доехать до Петербурга, посетить музеи, но боюсь, это уже все не свершится”, — констатирует он.
У Алины отношение к простым россиянам за последние 8 лет не изменилось. Она поясняет, что для нее важнее то, что говорит и делает человек: ”Я смотрю на его поступки. Если человек говорит, про Путина молодец, что он вторгся в Крым, в Украину, то мне хочется сказать: ”Дорогой человек, иди, пожалуйста, лесом”.
Отношение к россиянам не изменилось и у Аллы Павловны. ”Я вам скажу, что русские люди никогда врагами мне не были. У меня много знакомых в России и я перезваниваю с некоторыми”, — говорит пенсионерка, которая хочет, чтобы отношение России и Украины наладились.
”Мне бы этого очень хотелось, но украинское правительство тоже ведь во многом виновато, что отношения не налаживаются”, — говорит пенсионерка. Она добавляет: ”Сегодня показывали по новостям Зеленского. Как он изволит отдыхать, на каких островах и океанах”.
Российские телеканалы
На вопрос, какие передачи вы смотрите, Алла Павловна приводит примеры:”Поле чудес”, ”Что? Где? Когда?”, ”Умники и умницы”. Что касается новостей по российским федеральным каналам, то по словам пенсионерки, она их смотрит ”мельком иногда”.
Александра и Борислав российские каналы не смотрят вообще. Предпочитают смотреть блогеров на научно-популярные темы.
Алина тоже не смотрит российские каналы. Тем не менее она признает, что в некоторых телегам-каналах видит нарезки российских передач, от которых становится не по себе. Алина, как и Александра и Борислав предпочитает смотреть блогеров, в частности и российских. Говорит, что ей нравится канал Алексея Пивоварова ”Редакция”, Ксению Собчак не смотрит, Юрия Дудя выборочно. ”Екатерина Шульман для меня образец политкорректности”, — отмечает Алина.
Мы все к вам приедем
Пользуясь случаем, Александра Келлерман обращается к жителям Европы, в частности Эстонии.
”Если случится очередная дата, то боюсь, что мы к вам побежим, и мы не одни будем, радуйтесь. Боюсь, что за нами тоже будет движение. Это все не остановится просто так”, — уверена Александра.
”Мы хотим пожелать эстонцам хранить свою Родину, защищать ее, потому что линия фронта сейчас проходит не по государственным границам. Она проходит через умы людей, — добавляет Борислав. — Потому что враг коварен, враг многолик, подл и сладкоголос. Поэтому надо быть трезвомыслящим, любить свою Родину и, наверное, быть честным самим перед собой. Считаешь ты себя эстонцем, латышом, украинцем, не важно, надо быть просто свободным человеком.”