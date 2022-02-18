Изнасиловавший 12-летнюю девочку хоккеист уволен из ”Локомотива”

”Хоккейный клуб ”Локомотив” информирует о том, что прекращено сотрудничество с нападающим основного состава Ридом Буше.

Согласно Трудовому кодексу РФ хоккеист уволен из клуба 18 февраля 2022 года”, — говорится в сообщении клуба.

Напомним, Буше получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.

В нынешнем сезоне Буше провел 46 игр и набрал 27 (12+15) очков.

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