Посмотрите на это чудище! У берегов Новой Зеландии нашли "инопланетную" акулу

Малыш-акуленыш появился на свет совсем недавно. Его нашли ученые Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии (NIWA) во время исследования популяций рыб. Они анализировали особей, попадающихся им на глубине 1200 метров.

По словам исследователей NIWA, эмбрионы акул-призраков развиваются в яйцевых капсулах, отложенных на морском дне. Там заключенные в оболочку эмбрионы питаются желтком, пока не придет время вылупиться. Учитывая их небольшой размер и исключительно глубокую среду обитания, детеныши акул-призраков встречаются крайне редко.

Исследователи планируют провести генетические тесты детеныша, чтобы попытаться выяснить, к какому виду акулы-призрака он принадлежит. Затем они могут сравнить новорожденного со взрослыми особями того же вида, чтобы лучше понять, как меняются цвет, размер и пищевые привычки рыб в период между младенчеством и взрослой жизнью.