Правда ли, что в любой плитке шоколада содержатся частицы панцирей тараканов?

Отметим две особенности опубликованной на сайте ABC заметки. Во-первых, в ней есть ссылка на документ FDA, регулирующий допустимое содержание остатков насекомых (insect filth) и следов жизнедеятельности грызунов (rodent filth) в шоколаде и описывающий меры проведения соответствующих проверок. В этом документе ничего не сказано конкретно о тараканах. Во-вторых, Тейч также говорит о насекомых в целом, тараканов же упоминает только автор публикации.

В своём материале Торриси утверждает, что, по данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), в среднем около восьми частиц насекомых содержится в стандартной плитке шоколада и ведомство это допускает. Далее со ссылкой на аллерголога Мортона М. Тейча журналистка сообщает, что ”избежать насекомых в еде практически невозможно, для этого вам, вероятно, вообще придётся перестать есть”.

Судя по всему, популярной подобная точка зрения стала как минимум десять лет назад. Весной 2012 года на сайтах сразу нескольких американских медиа появились заметки о том, что аллергическая реакция на шоколад на самом деле связана с частичками насекомых, которые попадают в готовый продукт. Подобные публикации вышли, например, у NBC и Glamour со ссылкой на текст, опубликованный журналисткой ABC Лорен Торриси. При этом аналогичные записи в блогах появлялись и раньше.

6 февраля 2022 года был опубликован твит, в котором пользовательница под ником @wraithofRE утверждала: на самом деле аллергия на шоколад у многих людей — это аллергия на хитин. Якобы современные технологии не позволяют полностью избавиться от панцирей тараканов при обработке какао-бобов. На момент публикации этого материала твит набрал более 13 000 лайков. Ранее аналогичные утверждения размещали на своих страницах пользователи Facebook , LiveJournal и Pikabu . Также их можно обнаружить на порталах ” Фактрум ” и RealFacts .

Хотя в утверждённых FDA правилах действительно допускается наличие ”до 60 фрагментов насекомых на 100 г” шоколада, авторы публикаций в СМИ, а затем и пользователи соцсетей упускают контекст. Во-первых, это норматив, действующий при проведении проверки — для неё инспекторы исследуют шесть 100-граммовых образцов из партии шоколада. Если хотя бы в одном из них обнаружат более 90 ”фрагментов”, то Управление примет соответствующие меры. Во-вторых, FDA считает допустимым содержание останков крайне небольшого числа видов насекомых, соответствующих длинному списку критериев, и тараканов в их числе нет. Полностью избежать наличия таких частиц невозможно ни для одного сырого пищевого продукта.

Фактчекеры из USA Today обратились за комментарием в FDA. Представительница ведомства Вероника Пфаффле заявила, что FDA регулярно исследует образцы какао-бобов на предмет наличия насекомых и не располагает выводами об их особенной ”привлекательности” для тараканов. При этом она подчеркнула, что производители шоколада и других продовольственных товаров обязаны защищать свою продукцию от тараканов и других насекомых, ведь в случае нарушений она может быть конфискована.

Опрошенные нашими коллегами медики подчеркнули, что, даже если у человека есть аллергия на тараканов, содержащихся в шоколаде частиц вряд ли будет достаточно для того, чтобы вызвать соответствующую реакцию. Довольно редко встречается и сама аллергия на какао-бобы — обычно в роли аллергена выступают дополнительные ингредиенты, такие как молоко, арахис или орехи (вместе с яйцами, рыбой, пшеницей, морепродуктами и соей они входят в ”Большую восьмёрку” аллергенов, вызывающих около 90% всех серьёзных аллергических реакций на пищу). Другой возможной причиной может быть наличие в шоколаде ароматизаторов.

В 2016 году врач-гигиенист и эксперт по пищевым продуктам Андрей Мосов обращал внимание, что частички насекомых могут содержаться в самых разных продуктах — от грибов до макарон, но никто не связывает с ними соответствующие аллергии. Более того, не существует и стандартизированного метода выявления хитина в составе пищевых продуктов. Опрошенные Мосовым специалисты из Всероссийского научно-исследовательского института кондитерской промышленности заявили, что сообщения о заметных ”примесях” насекомых в шоколаде — не более чем выдумка.