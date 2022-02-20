Правда ли, что в любой плитке шоколада содержатся частицы панцирей тараканов?
Популярно мнение, что в шоколаде, каким бы дорогим он ни был, обязательно содержатся остатки тараканов. Некоторые даже связывают это с появлением аллергии. Журналисты из "Проверено медиа" выяснили, насколько достоверны такие сообщения.
6 февраля 2022 года был опубликован твит, в котором пользовательница под ником @wraithofRE утверждала: на самом деле аллергия на шоколад у многих людей — это аллергия на хитин. Якобы современные технологии не позволяют полностью избавиться от панцирей тараканов при обработке какао-бобов. На момент публикации этого материала твит набрал более 13 000 лайков. Ранее аналогичные утверждения размещали на своих страницах пользователи Facebook, LiveJournal и Pikabu. Также их можно обнаружить на порталах ”Фактрум” и RealFacts.
Судя по всему, популярной подобная точка зрения стала как минимум десять лет назад. Весной 2012 года на сайтах сразу нескольких американских медиа появились заметки о том, что аллергическая реакция на шоколад на самом деле связана с частичками насекомых, которые попадают в готовый продукт. Подобные публикации вышли, например, у NBC и Glamour со ссылкой на текст, опубликованный журналисткой ABC Лорен Торриси. При этом аналогичные записи в блогах появлялись и раньше.
В своём материале Торриси утверждает, что, по данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), в среднем около восьми частиц насекомых содержится в стандартной плитке шоколада и ведомство это допускает. Далее со ссылкой на аллерголога Мортона М. Тейча журналистка сообщает, что ”избежать насекомых в еде практически невозможно, для этого вам, вероятно, вообще придётся перестать есть”.
Отметим две особенности опубликованной на сайте ABC заметки. Во-первых, в ней есть ссылка на документ FDA, регулирующий допустимое содержание остатков насекомых (insect filth) и следов жизнедеятельности грызунов (rodent filth) в шоколаде и описывающий меры проведения соответствующих проверок. В этом документе ничего не сказано конкретно о тараканах. Во-вторых, Тейч также говорит о насекомых в целом, тараканов же упоминает только автор публикации.
Хотя в утверждённых FDA правилах действительно допускается наличие ”до 60 фрагментов насекомых на 100 г” шоколада, авторы публикаций в СМИ, а затем и пользователи соцсетей упускают контекст. Во-первых, это норматив, действующий при проведении проверки — для неё инспекторы исследуют шесть 100-граммовых образцов из партии шоколада. Если хотя бы в одном из них обнаружат более 90 ”фрагментов”, то Управление примет соответствующие меры. Во-вторых, FDA считает допустимым содержание останков крайне небольшого числа видов насекомых, соответствующих длинному списку критериев, и тараканов в их числе нет. Полностью избежать наличия таких частиц невозможно ни для одного сырого пищевого продукта.
Фактчекеры из USA Today обратились за комментарием в FDA. Представительница ведомства Вероника Пфаффле заявила, что FDA регулярно исследует образцы какао-бобов на предмет наличия насекомых и не располагает выводами об их особенной ”привлекательности” для тараканов. При этом она подчеркнула, что производители шоколада и других продовольственных товаров обязаны защищать свою продукцию от тараканов и других насекомых, ведь в случае нарушений она может быть конфискована.
Опрошенные нашими коллегами медики подчеркнули, что, даже если у человека есть аллергия на тараканов, содержащихся в шоколаде частиц вряд ли будет достаточно для того, чтобы вызвать соответствующую реакцию. Довольно редко встречается и сама аллергия на какао-бобы — обычно в роли аллергена выступают дополнительные ингредиенты, такие как молоко, арахис или орехи (вместе с яйцами, рыбой, пшеницей, морепродуктами и соей они входят в ”Большую восьмёрку” аллергенов, вызывающих около 90% всех серьёзных аллергических реакций на пищу). Другой возможной причиной может быть наличие в шоколаде ароматизаторов.
В 2016 году врач-гигиенист и эксперт по пищевым продуктам Андрей Мосов обращал внимание, что частички насекомых могут содержаться в самых разных продуктах — от грибов до макарон, но никто не связывает с ними соответствующие аллергии. Более того, не существует и стандартизированного метода выявления хитина в составе пищевых продуктов. Опрошенные Мосовым специалисты из Всероссийского научно-исследовательского института кондитерской промышленности заявили, что сообщения о заметных ”примесях” насекомых в шоколаде — не более чем выдумка.