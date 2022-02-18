Первые беженцы из ДНР и ЛНР прибыли в Россию. Украинская разведка: Донецк могли заминировать

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в видеообращении, что с 18 февраля ”организован массовый, централизованный выезд населения в Российскую Федерацию” из-за роста напряженности в регионе, передает "Медуза".

"В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста… По договоренности с руководством РФ в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Предусмотрена эвакуация нескольких сотен тысяч человек", — сообщил ”Интерфаксу” источник в парламенте ДНР.

Власти запретили выезд из региона совершеннолетних мужчин:

В 18:00 стало известно, что президент Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну отправиться в Ростовскую область, чтобы помочь с созданием условий для беженцев из ДНР и ЛНР. Путин также поручил выплатить каждому беженцу по 10 тыс. руб. (около 115 евро), передает РБК.

По мнению глав ЛНР и ДНР, основная причина эвакуации — нарастающий конфликт и опасность наступления киевских солдат. ”Украинский агрессор” планирует провокации на линии соприкосновения и ”глубокий прорыв” на территорию ЛНР", — добавили они.

МИД и Министерство обороны Украины опровергли эту информацию. ”Вас используют для эскалации ситуации, чтобы развязать очередное кровопролитие”, — подчеркнул глава Вооруженных сил Украины. Портал "Украинская правда" со ссылкой на Минобороны передает, что украинская разведка располагает информацией о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в оккупированном Донецке с целью их дальнейшего подрыва.

Дорога в сторону России:

Местные жители, после городской сирены и новостей, направились на бензоколонки, в банкоматы и магазины. На выезде из города образовались автомобильные пробки. Однако другая часть населения отказывается покинуть родные края.