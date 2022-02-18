Первые беженцы из ДНР и ЛНР прибыли в Россию. Украинская разведка: Донецк могли заминировать
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в видеообращении, что с 18 февраля ”организован массовый, централизованный выезд населения в Российскую Федерацию” из-за роста напряженности в регионе, передает "Медуза".
"В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста… По договоренности с руководством РФ в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Предусмотрена эвакуация нескольких сотен тысяч человек", — сообщил ”Интерфаксу” источник в парламенте ДНР.
Власти запретили выезд из региона совершеннолетних мужчин:
В 18:00 стало известно, что президент Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну отправиться в Ростовскую область, чтобы помочь с созданием условий для беженцев из ДНР и ЛНР. Путин также поручил выплатить каждому беженцу по 10 тыс. руб. (около 115 евро), передает РБК.
По мнению глав ЛНР и ДНР, основная причина эвакуации — нарастающий конфликт и опасность наступления киевских солдат. ”Украинский агрессор” планирует провокации на линии соприкосновения и ”глубокий прорыв” на территорию ЛНР", — добавили они.
МИД и Министерство обороны Украины опровергли эту информацию. ”Вас используют для эскалации ситуации, чтобы развязать очередное кровопролитие”, — подчеркнул глава Вооруженных сил Украины. Портал "Украинская правда" со ссылкой на Минобороны передает, что украинская разведка располагает информацией о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в оккупированном Донецке с целью их дальнейшего подрыва.
Дорога в сторону России:
Местные жители, после городской сирены и новостей, направились на бензоколонки, в банкоматы и магазины. На выезде из города образовались автомобильные пробки. Однако другая часть населения отказывается покинуть родные края.
В 19.00 первые автобусы с беженцами прибыли в Ростовскую область. Сначала вывезли детей сирот. Первые временные пункты размещения беженцев из ДНР и ЛНР будут расположены вдоль побережья Азовского моря в Неклиновском районе Ростовской области. Сотрудники МЧС России уже приступили к возведению конструкций.
В сеть попали кадры из лагеря для беженцев:
В то же время, еще за несколько часов до эвакуации, главы администраций трех поселений, расположенных на границе Ростовской области и Донбасса, заявили корреспонденту Znak.com, что официально к ним до сих пор не поступало никаких распоряжений из правительства региона о приеме беженцев из ДНР и ЛНР.
Эстония настоятельно рекомендует отказаться от посещения вышеописанных регионов России.
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