"Дачей недовольны — холодная": что писали в открытках нарвитяне столетие назад
Продолжаем по крупицам собирать историю Гунгербурга. Представляю вашему вниманию редчайшую открытку из Гунгербурга и текст в ней:
"26.VII.1912
Открытое письмо
"Шлю всем привет из Гунгербурга. Сегодня уезжаю в Петербург. Вчера прекрасно ходила на ялике под парусом в море, осмотрела Гунгербург, сейчас осматриваю Нарву. Три дня, которые провела у Г.А. Васильева в Гунгербурге, прошли, как один. М.А. Волков и Г.А. Васильев тебе кланяются. А я пока кончаю! Пиши Целую тебя брат, Ник!"
Отослано:
Ея Превосходительству
Софии Петровне Нееловой
Икскюль, Риго- Орловская железная дорога, 16 –ый,
Иркутский Гусарский полк
Господину Д. Орлову
Надпись на лицевой стороне открытки: Пристань на Нарове откуда выехала под парусом".
"Поздравляем вас с Днем Ангела, Василий Иванович, желаем здоровья и всего хорошего. Дачей мы не особенно довольны, она холодная и низко выходит на улицу, мы в холодные дни померзли".
Еще одно поздравление с днем ангела. На этот раз более лаконичное.
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