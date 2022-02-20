"Дачей недовольны — холодная": что писали в открытках нарвитяне столетие назад

Продолжаем по крупицам собирать историю Гунгербурга. Представляю вашему вниманию редчайшую открытку из Гунгербурга и текст в ней:

"26.VII.1912

Открытое письмо

"Шлю всем привет из Гунгербурга. Сегодня уезжаю в Петербург. Вчера прекрасно ходила на ялике под парусом в море, осмотрела Гунгербург, сейчас осматриваю Нарву. Три дня, которые провела у Г.А. Васильева в Гунгербурге, прошли, как один. М.А. Волков и Г.А. Васильев тебе кланяются. А я пока кончаю! Пиши Целую тебя брат, Ник!"

Отослано:

Ея Превосходительству

Софии Петровне Нееловой

Икскюль, Риго- Орловская железная дорога, 16 –ый,

Иркутский Гусарский полк

Господину Д. Орлову

Надпись на лицевой стороне открытки: Пристань на Нарове откуда выехала под парусом".

"Поздравляем вас с Днем Ангела, Василий Иванович, желаем здоровья и всего хорошего. Дачей мы не особенно довольны, она холодная и низко выходит на улицу, мы в холодные дни померзли".

Еще одно поздравление с днем ангела. На этот раз более лаконичное.

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