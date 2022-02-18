Правда ли, что во Франции смерть от вакцинации признали самоубийством?

Эта история распространяется во многих русскоязычных СМИ, о ней также рассказывают пользователи социальных сетей. Она появилась даже на некоторых специализированных ресурсах, посвящённых страховому делу. Приводят также цитату из решения суда: ”Побочные эффекты экспериментальной вакцины предаются гласности, и умерший не мог не знать о существующих рисках, когда добровольно соглашался на вакцину”. Многие ресурсы указывают источником информации материал немецкоязычного издания Unser Mitteleuropa, а также ссылаются на слова адвоката семьи. При этом информации о том, как звали погибшего или как звали судью, принявшего это решение, в тексте нет.

Официальный сайт администрации Французской Республики даёт разъяснения, при каких обстоятельствах смерть застрахованного не становится страховым случаем и не влечёт за собой выплату компенсации бенефициару. Таких условий всего два: если застрахованный в течение первого года страхования совершает самоубийство или если бенефициара признают виновным в убийстве застрахованного лица. В разъяснении также приведена ссылка на нормативно-правовую базу, в частности статьи L132-7 и L132-24 раздела I Страхового кодекса Франции. Информации о том, что вакцинация или применение экспериментальной терапии также аннулирует страховой полис, на официальном сайте республики нет. То есть тиражируемая СМИ история уже противоречит законодательству страны. Однако французские фактчекеры из ”20 минут” дополнительно обратились во Французскую федерацию страховщиков (FFA). Там информацию также опровергли: ”Такого пункта не существует. Попечительский фонд сожалеет об этой попытке дезинформировать граждан относительно такой важной темы общественного здравоохранения, как вакцинация, и напоминает, что договоры страхования не предусматривают исключений, связанных с последствиями вакцинации”.