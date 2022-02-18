Правда ли, что во Франции смерть от вакцинации признали самоубийством?
В СМИ распространяется история, что во Франции мужчина умер от последствий вакцинации, предварительно застраховав свою жизнь. При этом суд встал на сторону страховой компании, отказывающейся платить родственникам компенсацию и обосновывая свою позицию тем, что использование экспериментальной вакцины, по сути, приравнено к самоубийству. Журналисты из "Проверено медиа" решили узнать, что произошло на самом деле.
Эта история распространяется во многих русскоязычных СМИ, о ней также рассказывают пользователи социальных сетей. Она появилась даже на некоторых специализированных ресурсах, посвящённых страховому делу. Приводят также цитату из решения суда: ”Побочные эффекты экспериментальной вакцины предаются гласности, и умерший не мог не знать о существующих рисках, когда добровольно соглашался на вакцину”. Многие ресурсы указывают источником информации материал немецкоязычного издания Unser Mitteleuropa, а также ссылаются на слова адвоката семьи. При этом информации о том, как звали погибшего или как звали судью, принявшего это решение, в тексте нет.
Официальный сайт администрации Французской Республики даёт разъяснения, при каких обстоятельствах смерть застрахованного не становится страховым случаем и не влечёт за собой выплату компенсации бенефициару. Таких условий всего два: если застрахованный в течение первого года страхования совершает самоубийство или если бенефициара признают виновным в убийстве застрахованного лица. В разъяснении также приведена ссылка на нормативно-правовую базу, в частности статьи L132-7 и L132-24 раздела I Страхового кодекса Франции. Информации о том, что вакцинация или применение экспериментальной терапии также аннулирует страховой полис, на официальном сайте республики нет. То есть тиражируемая СМИ история уже противоречит законодательству страны. Однако французские фактчекеры из ”20 минут” дополнительно обратились во Французскую федерацию страховщиков (FFA). Там информацию также опровергли: ”Такого пункта не существует. Попечительский фонд сожалеет об этой попытке дезинформировать граждан относительно такой важной темы общественного здравоохранения, как вакцинация, и напоминает, что договоры страхования не предусматривают исключений, связанных с последствиями вакцинации”.
Интересно то, что СМИ, тиражирующие эту, как мы уже выяснили, не соответствующую действительности историю, ссылаются на семейного адвоката Карло Альберто Брусу. Отдельно утверждается, что он ”опубликовал материалы дела в соцсетях и высказал своё возмущение подобным решением”. Адвокат с таким именем действительно существует и занимает должность президента адвокатской фирмы CAB Associs. При этом, согласно информации на официальном сайте, фирма не занимается делами в области страхового права. На сайте также указана ссылка на Facebook-страницу компании, а в первом же посте страницы отмечена и личная страница Карло Альберто Брусы. Никаких комментариев относительно описываемой истории на странице обнаружить не удалось. Однако, судя по материалам Facebook-страницы Брусы, он вполне мог оказаться действующим лицом в этой истории: он поддерживает антивакцинаторскую риторику, в частности репостит известного конспиролога Люка Монтанье, чьи высказывания не раз разбирались нами и нашими коллегами-фактчекерами.
Интереснее история с сайтом — первоисточником информации о судебном разбирательстве. Портал Unser Mitteleuropa активно распространяет другие фейки, например разобранный нами ранее миф о том, что вакцина может вызывать прионные заболевания. Также у его страницы на Facebook заблокирована возможность размещать рекламу по причине нарушения правил сообщества. При этом сайт мимикрирует под фактчекинговый ресурс, так как заявляет, что придерживается принципов фактчекинга и открытости источников.
Интересно, что ресурс Unser Mitteleuropa, судя по данным WhoIs, зарегистрирован в России в марте 2016 года через сервис Reg.ru, а располагается в Польше.
Таким образом, история о смерти мужчины от вакцины, признанной судом самоубийством, — фейк, распространённый неавторитетным конспирологическим ресурсом. В других открытых источниках нет никаких подтверждающих деталей, неизвестно имя погибшего, нет упоминания, в каком суде проходило заседание, когда и кто был судьёй. Более того, официальные органы Франции полностью опровергают само происшествие.