Эстонец Лийв показал невероятный результат на 1000 м, золото вновь отправилось в Нидерланды

Лийв показал не самый быстрый разгон (16.66 на первых 200 м дистанции), однако отлично распределил силы. Итоговое 7-е место — рекорд для эстонских конькобежцев на Олимпийских играх после восстановления независимости страны. В советское время Антс Антсон выигрывал Олимпийские игры в Инсбруке (в 1964 году) на дистанции 1500 м.

Лучший результат показал Томас Крол из Нидерландов (1:07.92), ставший единственным, кому удалось разменять 1 минуту 8 секунд. Серебро у канадца Лоран Дюбрель, бронза у норвежца Ховарда Лоренцена.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.

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