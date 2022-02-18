Спортивные пары: китайцы с мировым рекордом лидируют, следом три российские пары(1)
Россияне Мишина - Галлямов отлично откатали программу, получили 82.76 балла и улучшили свой личный рекорд в короткой программе.
Сразу после них на лед вышли китайцы Суй - Хань, которые установили новый мировой рекорд - 84.41 балла!
После хозяев турнира свою программу показала самая опытная российская пара Тарасова - Морозов, которые по технике обошли даже китайскую пару! За свой прокат они получили 84.25 балла. И отодвинули чемпионов мира Мишину и Галлямова на третье место.
Фигурное катание. Пары. Короткая программа
1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 84,41
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 84,25
3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 82,76
4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 78,59
5. Чэн Пэн – Ян Цзинь (Китай) – 76,10
6. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 74,23
7. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) – 74,13
8. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 70,85
9. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) – 66,11
10. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 63,58
11. Лаура Баркеро – Марко Цандрон (Испания) – 63,34
12. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада) – 63,03
13. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 62,51
14. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 62,37
15. Хэйли Копс – Евгений Краснопольский (Израиль) – 55,99
16. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 55,83
17. Елизавета Жук – Мартин Бидар (Чехия) – 54,64
18. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 51,96
Юлия Щетинина – Марк Мадьяр (Венгрия) – снялись с турнира.
Команду России в парном катании представляют действующие чемпионы России, Европы и мира Анастасия Мишина — Александр Галлямов, серебряные призеры Олимпийских игр-2018 в команде Евгения Тарасова — Владимир Морозов и чемпионы Европы-2020, бронзовые призеры чемпионата мира-2021 Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
Фаворитами соревнований, помимо россиян, являлись китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, которые установили новый мировой рекорд во время короткой программы спортивных пар в командном турнире Олимпийских игр 2022 года - они набрали 82,83 балла. Примечательно, что предыдущий мировой рекорд принадлежал россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Они набрали 82,36 балла.
Китайская пара Вэньцзин Суй и Цун Хань входила в этот олимпийский цикл безоговорочным фаворитом, но на чемпионате мира в Стокгольме уступила новым ученикам Тамары Москвиной Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.
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