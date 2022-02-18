Спортивные пары: китайцы с мировым рекордом лидируют, следом три российские пары

Россияне Мишина - Галлямов отлично откатали программу, получили 82.76 балла и улучшили свой личный рекорд в короткой программе.

Сразу после них на лед вышли китайцы Суй - Хань, которые установили новый мировой рекорд - 84.41 балла!

После хозяев турнира свою программу показала самая опытная российская пара Тарасова - Морозов, которые по технике обошли даже китайскую пару! За свой прокат они получили 84.25 балла. И отодвинули чемпионов мира Мишину и Галлямова на третье место.

Фигурное катание. Пары. Короткая программа

1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 84,41

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 84,25

3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 82,76

4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 78,59

5. Чэн Пэн – Ян Цзинь (Китай) – 76,10

6. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 74,23

7. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) – 74,13

8. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 70,85

9. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) – 66,11

10. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 63,58

11. Лаура Баркеро – Марко Цандрон (Испания) – 63,34

12. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада) – 63,03

13. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 62,51

14. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 62,37

15. Хэйли Копс – Евгений Краснопольский (Израиль) – 55,99

16. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 55,83

17. Елизавета Жук – Мартин Бидар (Чехия) – 54,64

18. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 51,96

Юлия Щетинина – Марк Мадьяр (Венгрия) – снялись с турнира.

Команду России в парном катании представляют действующие чемпионы России, Европы и мира Анастасия Мишина — Александр Галлямов, серебряные призеры Олимпийских игр-2018 в команде Евгения Тарасова — Владимир Морозов и чемпионы Европы-2020, бронзовые призеры чемпионата мира-2021 Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.