Правдива ли подборка эротических и пошлых сцен в мультфильмах Disney?

Этот миф не самый актуальный для российской аудитории, поскольку у нас мультик чаще всего транслируют в дубляже, однако иногда и он попадает в подборки. В картине есть сцена, когда Аладдин безуспешно пытается отогнать от себя тигра Раджу. И в момент прихода Жасмин, по мнению некоторых зрителей, звучит примерно такая странная фраза: ”Good teenagers take off your clothes”. Это переводится примерно так: ”Славные подростки, раздевайтесь”.