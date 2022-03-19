Правдива ли подборка эротических и пошлых сцен в мультфильмах Disney?

Слухи о том, что в диснеевских мультиках есть ”подсознательные сексуальные послания” детям, ходят как минимум с 1990-х годов. Так, в 1995 году консервативная христианская организация ”Американская лига жизни” предложила своим последователям бойкотировать студию. Это растиражировали СМИ, и в итоге жительница Арканзаса даже подала в суд против The Walt Disney Company и Buena Vista Home Video. Она утверждала, что в мультиках есть явный сексуальный посыл. Только через пару месяцев она отказалась от иска.

А сейчас в интернете можно найти множество статей с примерно такими заголовками: ”Пикантные моменты мультфильмов Диснея, где детям нужно закрывать глаза”, ”Неизвестный Уолт Дисней”, ”13 неприличных сцен из диснеевских мультиков, которых вы раньше не замечали”. Обычно в эти подборки входят как старые факты (например, спрятанное в небе слово из ”Короля льва” или ”скрытые послания” из ”Аладдина”), так и относительно современные. Мы постарались отобрать только те из них, которые показались нам не двусмысленными, а вполне себе конкретными.

1. Правда ли, что в мультфильме ”Русалочка” (1989) показали эрекцию священника?

В мультике есть сцена свадьбы, в которой замаскированная Урсула выходит замуж за зачарованного принца Эрика. Когда жених и невеста подходят к священнику в одежде епископа, на кадрах сбоку можно увидеть некую выпуклость, которую некоторые люди приняли за эрекцию. Однако, если смотреть сцену дальше, можно заметить и другой кадр, который всё объясняет: на самом деле выпуклость — это колени, торчащие из-под длинной туники.

На ”выпуклость” и колени можно посмотреть в ролике ниже (соответствующие моменты на 0:20 и 0:46).

Бывший диснеевский аниматор Том Сито, создавший персонажа и нарисовавший ту сцену, также подтвердил, что это были колени. Он добавил: ”Шутка была в том, что он небольшого роста и стоит на лесенке, а мантия священнослужителя свисает, полностью скрывая его тело. А люди просто видят то, что хотят увидеть”.