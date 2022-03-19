Правдива ли подборка эротических и пошлых сцен в мультфильмах Disney?
Уже не первое десятилетие мультики студии Disney обвиняют в совращении детей, а по Сети распространяются статьи со сборниками пошлых и эротических сцен из культовых анимационных картин. Журналисты из "Проверено медиа" выяснили, достоверны ли некоторые из утверждений.
Слухи о том, что в диснеевских мультиках есть ”подсознательные сексуальные послания” детям, ходят как минимум с 1990-х годов. Так, в 1995 году консервативная христианская организация ”Американская лига жизни” предложила своим последователям бойкотировать студию. Это растиражировали СМИ, и в итоге жительница Арканзаса даже подала в суд против The Walt Disney Company и Buena Vista Home Video. Она утверждала, что в мультиках есть явный сексуальный посыл. Только через пару месяцев она отказалась от иска.
А сейчас в интернете можно найти множество статей с примерно такими заголовками: ”Пикантные моменты мультфильмов Диснея, где детям нужно закрывать глаза”, ”Неизвестный Уолт Дисней”, ”13 неприличных сцен из диснеевских мультиков, которых вы раньше не замечали”. Обычно в эти подборки входят как старые факты (например, спрятанное в небе слово из ”Короля льва” или ”скрытые послания” из ”Аладдина”), так и относительно современные. Мы постарались отобрать только те из них, которые показались нам не двусмысленными, а вполне себе конкретными.
1. Правда ли, что в мультфильме ”Русалочка” (1989) показали эрекцию священника?
В мультике есть сцена свадьбы, в которой замаскированная Урсула выходит замуж за зачарованного принца Эрика. Когда жених и невеста подходят к священнику в одежде епископа, на кадрах сбоку можно увидеть некую выпуклость, которую некоторые люди приняли за эрекцию. Однако, если смотреть сцену дальше, можно заметить и другой кадр, который всё объясняет: на самом деле выпуклость — это колени, торчащие из-под длинной туники.
На ”выпуклость” и колени можно посмотреть в ролике ниже (соответствующие моменты на 0:20 и 0:46).
Бывший диснеевский аниматор Том Сито, создавший персонажа и нарисовавший ту сцену, также подтвердил, что это были колени. Он добавил: ”Шутка была в том, что он небольшого роста и стоит на лесенке, а мантия священнослужителя свисает, полностью скрывая его тело. А люди просто видят то, что хотят увидеть”.
В итоге сцену отредактировали, сделав колени священника плоскими, так что в новой версии ничего никуда не выпирает.
Вердикт: неправда
2. Правда ли, что в мультфильме ”Питер Пэн” (1953) показали тень в виде пениса?
По сюжету Питер потерял свою тень, так что ему пришлось за ней гоняться. В итоге он её поймал и в одной из сцен проверял, правильно ли она ”сидит” на нём. По Сети ходит кадр из того момента, на котором видно, как между ног что-то торчит. В одной статье даже задались вопросом: ”Интересно, знали ли аниматоры, что тень от подола рубашки Питера Пэна будет выглядеть настолько пошло?”
Что ж, отвечаем: ”Аниматоры не знали, что тень будет выглядеть пошло, потому что это не настоящий кадр”. На самом деле в оригинале между ног ничего не торчало, а в статьях используют отредактированное изображение из юмористической подборки 2013 года от сайта Cracked.com под названием ”17 пасхалок с рейтингом R, которые вы никогда не замечали в картинах Disney”.
Ниже сцена из мультфильма (нужный момент на отметке 3:50).
Вердикт: сатирические новости
3. Правда ли, что в мультфильме ”Король лев” (1994) показали слово SEX?
Один из самых распространённых слухов о сексуальном подтексте в Disney — это наличие слова SEX в ”Короле льве”. Там есть сцена, когда взрослый Симба завалился на землю и в воздух поднялась пыль, листочки и цветочки, образовавшие в небе буквы. Часть зрителей усмотрели там именно SEX.
Но, согласно аниматору Тому Сито, в сцене не было никакого сексуального послания. По его словам, там просто отдали дань уважения отделу спецэффектов: ”Там не написано SEX. Там написано "спецэффекты" (special effects. — Прим. ред.) — это SFX”. В последующих изданиях мультфильма сцену отредактировали, чтобы вихри пыли не образовывали никакие буквы.
Посмотреть на разные варианты можно в ролике ниже.
Вердикт: скорее всего — неправда
4. Правда ли, что в мультфильме ”Алиса в Стране чудес” (1951) показали нору в виде влагалища?
Мультфильм основан на произведениях Льюиса Кэрролла о девочке, провалившейся в кроличью нору. Автор одной из подборок утверждает: ”Многие считают, что отверстие кроличьей норы напоминает нечто иное. Возможно, у людей просто нездоровая фантазия, однако посмотрите внимательно на изображение. Наверняка женщины быстрее поймут, о чём идёт речь!”
Только вот это снова ненастоящий кадр — он из той же юмористической подборки от сайта Cracked.com. В оригинале была обычная нора.
Ниже кадры для сравнения и видеоролик (момент на отметке 0:38).
Вердикт: сатирические новости
5. Правда ли, что в мультфильме ”Аладдин” (1992) подростков просили снять одежду?
Этот миф не самый актуальный для российской аудитории, поскольку у нас мультик чаще всего транслируют в дубляже, однако иногда и он попадает в подборки. В картине есть сцена, когда Аладдин безуспешно пытается отогнать от себя тигра Раджу. И в момент прихода Жасмин, по мнению некоторых зрителей, звучит примерно такая странная фраза: ”Good teenagers take off your clothes”. Это переводится примерно так: ”Славные подростки, раздевайтесь”.
По сценарию Аладдин должен был сказать только это: ”Хорошая кошечка, отстань” (”Good kitty, take off”). Но, согласно режиссёрским комментариям, фразу удлинили экспромтом, чтобы добавить пару секунд фонового звука. В итоге получилось так: ”Хороший тигр. Отстань. Брысь. Уйди!” (”Good tiger. ”Take off. Scat. Go!”).
А Том Сито высказался о мифе так: ”Два аниматора, которые делали этот эпизод, — оба очень религиозные парни… Такой юмор не в их стиле”.
Вердикт: скорее всего — неправда
6. Правда ли, что в мультфильме ”Спасатели” (1977) показали голую женщину?
Считается, что в одной сцене можно увидеть, как главные герои Бьянка и Бернард проносятся мимо раздетой женщины. И это действительно так: на заднем плане в окне примерно на 38-й минуте на мгновение появляется фото девушки без бюстгальтера.
В итоге в 1999 году студия Disney объявила об отзыве новой домашней видеоверсии ”Спасателей”, поскольку она содержала ”неприемлемое фоновое изображение” на двух кадрах. В заявлении Disney также говорилось, что кадры добавили ещё во время производства на стадии постпродакшена и что их невозможно увидеть при обычном просмотре. Во всей партии было около 3,4 млн копий кассет. При этом, как сообщала компания, на первой версии кассет не было этого фото, потому что для её создания использовали другой негатив.
Аниматор Том Сито тоже не стал отрицать наличие такого фото. По его словам, ко времени переиздания мультика многие из руководителей, которые продюсировали первую видеокассету, ушли. А новое руководство не знало о том фото и использовало в переиздании оригинальный негатив 1977 года. Сито сказал, что все художники из команды аниматоров знали об этом развороте Playboy, но их просто никто не спрашивал.
Вердикт: правда