18.02.2022, 11:10
ЕС хочет ввести санкции против 27 россиян в случае агрессии против Украины
Foto: Andres Putting
Страны Евросоюза намерены ввести санкции в отношении 27 россиян в случае гипотетической агрессии РФ против Украины, сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на двух информированных лиц.
По их словам, такое предложение о расширении санкционного списка в случае эскалации кризиса сделала дипломатическая служба ЕС. В то же время, по информации источников, Польша и поддерживающие ее страны предложили расширенный список, в который вошли 55 представителей России, передает ТАСС.
Предварительный санкционный список будет уточнен с учетом конкретной ситуации, подчеркивает Financial Times.