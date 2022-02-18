ЕС хочет ввести санкции против 27 россиян в случае агрессии против Украины

По их словам, такое предложение о расширении санкционного списка в случае эскалации кризиса сделала дипломатическая служба ЕС. В то же время, по информации источников, Польша и поддерживающие ее страны предложили расширенный список, в который вошли 55 представителей России, передает ТАСС.