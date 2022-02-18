Глава МОК: я был потрясен, увидев выступление Валиевой. Для нее это был невероятный стресс

Олимпийский чемпион по фехтованию Бах отметил, что был поражен стойкостью Валиевой, на которую за последние дни со всех сторон обрушилось огромное давление.

"Я был встревожен, потрясен, когда увидел по телевидению ее выступление. С каким давлением она столкнулась, это невероятно. Я был атлетом, знаю, что такое давление. Но это давление за пределами моего понимания, а ведь ей 15 лет. И как она сражалась несмотря ни на что, старалась закончить выступление. Язык ее тела говорил, что это невероятный ментальный стресс. Ей хотелось бы уйти, наверное, забыть эту историю, но она закончила выступление", — сказал президент МОК во время брифинга.

В то же время глава организации выразил недоумение по поводу того, как Валиеву, а позднее и Трусову встретили после завершения программ Этери Тутберидзе и тренеры ее штаба.

"Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно, — добавил спикер. — Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения. Для меня это сильное впечатление. Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке. Потом увидел, как отнеслись к Трусовой после выступления, все это тоже неправильно".

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"Все это совсем не дает мне уверенности в окружении Камилы, — заключил Бах. — Ни в отношении того, что уже произошло, ни в отношении будущего спортсменки. Сейчас Валиевой нужна поддержка семьи и окружающих в этой невероятно сложной для нее ситуации. Сейчас мы можем только надеяться, что Валиевой помогут, что этот опыт не станет по-настоящему драматичным для жизни такой молодой женщины".

Ранее сборная России, в составе которой выступала Валиева, победила на Олимпиаде в Пекине в командном турнире. Позднее стало известно, что допинг-проба Валиевой, взятая в конце декабря, дала положительный результат. МОК, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали протест в Спортивный арбитражный суд (CAS), который был отклонен. Фигуристку допустили к участию в личном турнире, в котором она заняла 4-е место.