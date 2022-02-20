Девушка дня. Вероника Степанова — самая молодая олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в истории

12 февраля Степанова выиграла золото женской эстафеты на Играх-2022 в Пекине . В этом же возрасте россиянка Юлия Чепалова победила на дистанции 30 км на Олимпиаде-1998 в Нагано. Однако если быть точным, Чепаловой на момент победы исполнился 21 год 60 дней, Степановой — 21 год 39 дней. Давайте полюбуемся на спортсменку и пожелаем ей дальнейших успехов!

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