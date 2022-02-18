Для поимки сбежавшего в Тартумаа енота пришлось воспользоваться необычными методами

Енот пропал в ноябре. На помощь хозяевам енота пришли члены Эстонского общества защиты животных, которые приступили к поискам Мыммика. Задача оказалась не из легких, в течение двух недель они картографировали передвижение енота и устанавливали камеры. Кроме того, для сбежавшего питомца расставили кормушки.

Еноты активны ночью, поэтому защитники животных были уверены в том, что днем Мыммик спит, и искали его также в окрестных сараях. На близость енота указала кошка одного местного жителя, которая раньше охотно гуляла, а в последнее время перестала выходить на улицу.

В итоге добровольцам удалось обнаружить в лесу свежие следы, после чего Мыммика заметили на одном из хуторов. Поймать животное привычным способом было непросто, енот оказал сопротивление. Проблему решил охотник, который снял с ноги резиновый сапог и, надев его еноту на голову, усмирил рассерженное животное.