Для поимки сбежавшего в Тартумаа енота пришлось воспользоваться необычными методами(1)
В середине января в Тартумаа на дереве был обнаружен енот-полоскун. Через неделю выяснилось, что речь идет о сбежавшем из дома питомце. После двух месяцев скитаний по лесу енот по кличке Мыммик снова дома, пишет rus.err.ee.
Енот пропал в ноябре. На помощь хозяевам енота пришли члены Эстонского общества защиты животных, которые приступили к поискам Мыммика. Задача оказалась не из легких, в течение двух недель они картографировали передвижение енота и устанавливали камеры. Кроме того, для сбежавшего питомца расставили кормушки.
Еноты активны ночью, поэтому защитники животных были уверены в том, что днем Мыммик спит, и искали его также в окрестных сараях. На близость енота указала кошка одного местного жителя, которая раньше охотно гуляла, а в последнее время перестала выходить на улицу.
В итоге добровольцам удалось обнаружить в лесу свежие следы, после чего Мыммика заметили на одном из хуторов. Поймать животное привычным способом было непросто, енот оказал сопротивление. Проблему решил охотник, который снял с ноги резиновый сапог и, надев его еноту на голову, усмирил рассерженное животное.