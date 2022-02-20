Мне не терпится принять участие в национальном митинге. Но пусть этот митинг будет посвящен главному!

В идеале пикет, конечно же, нужно провести перед российским посольством на улице Пикк. Я уже бывал там на нескольких мероприятиях — в поддержку Украины.

Повод для пикета серьезный, поэтому было бы неплохо, если с бы с сине-черно-белыми флагами приехали люди и из Пылва, и из Тарту. Нужно говорить, даже кричать о защите независимости Эстонии. Но не разглагольствовать о том, что в Эстонии царят "диктатура" и "геноцид" и что на это нужно отвечать гражданским неповиновением — как на прошлой неделе предложил с Тоомпеа Варро Вооглайд. Грубое подстрекательство вызывает испанский стыд.

На толковом митинге лозунги могли бы быть такими: ”Выбор эстонцев — свобода!”, ”Успокойся, большая соседка Россия!”, ”Мы вступили в НАТО по собственной воле”, ”Приглшаем Финляндию и Швецию!”, ”Страны Балтии — Москве не угроза!”

Почему такой митинг до сих пор не состоялся? Или наши националисты не радеют за Эстонию?