Обстрел детского сада в Станице Луганской на Донбассе: что известно

Об обстреле детского сада "Казка" в населенном пункте Станица Луганская одними из первых сообщила гуманитарная миссия "Пролиска". В посте в "Фейсбуке", размещенном около 11 утра по московскому времени, сотрудницы миссии пишут, что в южную стену детского сада "Казка", где были дети, попал один снаряд. Три человека пострадалии и получили контузии, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Из-за обстрела было отключено электричество. Персонал и детей эвакуировали из сада.

Станица Луганская находится к северу от Луганска очень близко к линии разграничения позиций вооруженных сил Украины и формирований самопровозглашенной Луганской народной республики, поддерживаемой Россией. В четверг через одноименный пропускной пункт несмотря на обстрелы в обе стороны прошло около двух тысяч человек. Хотя СМИ отмечали обострение военных действий, сам контрольно-пропускной пункт не обстреливали.

Позже выяснилось, что под огонь попала и находящаяся неподалеку от детского сада железнодорожная станция "Кондрашовская-Новая". Об этом сообщила пресс-служба железнодорожного холдинга "Укрзализниця". Александр Камишин в Telegram заявил, что обстрел велся "со стороны оккупированной территории" (контролируемой пророссийскими сепаратистами).

Потом артиллерийским снарядом было также повреждено здание лицея во Врубовке к югу от Луганска.

Об обострении ситуации на линии разграничения в четверг утром сообщали обе стороны конфликта.

В штабе Операции объединенных сил в Донбассе заявили, что по состоянию на 16:00 по местному времени "со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня". В штабе ООС приводят список обстрелянных населенных пунктов.

Представители ЛНР еще утром обвинили в обстрелах силы ВСУ.