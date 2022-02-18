Финлянлия стала первым финалистом хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине

Матч начался в 6.10 по таллиннскому времени. Уже в первой двадцатиминутке финны открыли счет: это сделал Сакари Маннинен. В середине третьего периода счет 1:0 в пользу финской команды. Однако долгое время эта шайба так и оставалась единственной. Словаки, которые не были фаворитом противостояния, опасно атаковали ворота Харри Сатери, однако так и не сумели сравнять счет.

Судьба поединка оказалась решена за несколько секунд до финальной сирены, когда словацкий вратарь Рыбар уступил свое место в воротах полевому игроку. Шайбу в пустые ворота провел Харри Песонен.

Финны поборются за золото в решающем матче хоккейного турнира, а словаки в матче за бронзу сыграют с неудачником второго полуфинала - Россия - Швеция.

Интересно, что это уже вторая встреча этих сборных на турнире. Команды Словакии и Финляндии уже встречались между собой на предварительном этапе. Тогда победу одержали финны - 6:2.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.

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