Драма Келли Сильдару! Эстонке не хватило лишь 0,75 балла до второй медали Олимпиады в Пекине

В финале соревнований принимали участие 12 лучших спортсменок по итогам квалификаиции, в которой Келли показала третий результат. Соревнования проходили в сложных погодных условиях, при сильном ветре. В зачет шла лучшая попытка из трёх.

В первой попытке у эстонской лыжницы не обошлось без помарок в конце программы и она показала 6-ю сумму баллов — 80.25, с отставанием от лидера — китаянки Гу Айлин, уже выигравшей в Пекине золото в Биг Эйре — в 13 баллов.

Во второй попытке соревнований возникли вопросы к судьям, которые поставили канадку Кейси Шарп с идеально выполненнной сложнейшей программой на второе место — в трёх баллах от хозяйки соревнований. Однако судейская помощь китаянке Гу не особо требовалась — она улучшила результат своей первой попытки, получив 95.25, и фактически застолбила за собой золото. Вторая попытка Сильдару оказалась лучше предыдущей — 87,00 баллов — однако этого не хватило, чтобы попасть в число призеров. От третьего места эстонскую спортсменку отделило лишь 0,75 балла.

В третьей попытке большинство лыжниц пошли на усложнение программы, чтобы зацепиться за тройку призеров, начались падения. Незадолго до выхода Сильдару на пайп серьезную травму получила китаянка Кесинь Чжан, она ударилась о пайп головой, и спортсменку пришлось срочно эвакуировать с трассы. Пауза затянулась, в это время и без того не подходящая для хаф-пайпа погода ухудшилась, порывы ветра стали сильнее.

Однако третья попытка особенно хорошо удалась Сильдару. Она усложнила программу, выполнила все элементы на высоких скоростях, однако судьи нашли какие-то помарки и поставили ей лишь 85 баллов, которых не хватило эстонской спортсменке для второй медали Пекина.

Золото завоевала китаянка Ву, серебро и бронза — у канадок Кейси Шарп и Рэйчел Каркер.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.

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