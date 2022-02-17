Москва решила выслать из России заместителя посла США

В посольстве Соединенных Штатов призвали Россию прекратить необоснованные высылки американских дипломатов и сотрудников после решения Москвы выслать заместителя посла Бартла Гормана.

”Действия России против нашего заместителя главы миссии были неспровоцированными, и мы считаем это эскалационным шагом и рассматриваем наш ответ. <…> Мы призываем Россию прекратить необоснованные высылки американских дипломатов и сотрудников и продуктивно работать над восстановлением наших миссий”, — заявили РБК в посольстве.

Там также отметили, что сегодня крайне важно, чтобы Россия и США располагали необходимым дипломатическим персоналом для облегчения общения между странами. ”Действия России привели к тому, что штат миссии США в России был значительно ниже, чем у российской миссии в Соединенных Штатах. Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить больший паритет и взаимность в наших миссиях”, — подчеркнули в посольстве.

В американском посольстве также отметили, что высылка дипломата является необоснованной, поскольку у него есть действующая виза и срок его пребывания в стране не превысил трех лет. Днем посол США Джон Салливан посетил МИД России. Его визит продолжался 15 минут, никаких комментариев после него он не дал.

На странице Гормана на сайте посольства говорится, что дипломат ”отвечает за ключевые аспекты американо-российских отношений”. С 2017 по 2019 год Горман служил заместителем помощника государственного секретаря и помощником директора по расследованию и анализу угроз в Бюро дипломатической безопасности Государственного департамента США. С 2014 по 2016 год он был начальником службы безопасности миссии США в Москве, до этого работал в посольстве США в Багдаде и в Аммане, Иордания.

Напряженность в дипломатических отношениях между Россией и США продолжается уже не первый год. Страны не единожды обменивались взаимной высылкой дипломатов, а также блокировали использование дипсобственности и закрывали свои консульства.