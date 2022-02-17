Английский телеведущий о Валиевой: издевательство над детьми, спонсируемое Россией. Организаторы Игр – позорные соучастники

Морган отреагировал на публикацию журналистки Джулии Стюарт-Бинкс, которая написала: ”Хоть я и не согласна с тем, что Камила Валиева стоило разрешить участвовать в соревнованиях, я беспокоюсь о том, что этот человек прошел через такое. Ее тренеры оказали ей плохую услугу и сделали пешкой в борьбе за успех. Ее выбросят и перейдут к следующему ребенку”.

Морган в ответ на этот пост написал: ”100%. Это издевательство над детьми, спонсируемое Россией. И организаторы Олимпийских игр поощряют это. Они — позорные соучастники”.

Напомним, после командного турнира на Олимпиаде в Пекине, где сборная России выиграла золото, стало известно, что в декабре Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин, пишет Sports.ru.

Россиянку допустили до личных соревнований, однако в случае, если она попадет на пьедестал, церемония награждения не состоится. Разбирательства по этому вопросу продолжатся после Олимпиады.

Сегодня Валиева дважды упала и сделала несколько ошибок в произвольной программе. Она заняла 4-е место.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.