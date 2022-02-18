"У нас уже кровь из носа хлещет". Система семейной медицины не выдерживает нагрузки из-за коронавируса

Нагрузка на семейных врачей резко возросла. У многих пациенты стоят в очередях у дверей кабинетов, телефонная линия постоянно занята. Официальные и неофициальные почтовые ящики переполнены письмами, уставшие от ожидания пациенты пытаются отправлять запросы врачам в социальных сетях.

Семейные врачи делают все, что в их силах. Почти половине из них пришлось увеличить количество приемов.

"10–12-часовой рабочий день плюс работа за компьютером по выходным", "С марта 2020 года не было ни одного выходного дня. Не могу позволить себе отпуск, не было ни одного настоящего выходного дня, ни свободного вечера", "По сути, работа — это теперь вся моя жизнь", "Обеденных перерывов больше нет", — говорят сами семейные врачи.