Кийбус: сейчас делаю маленькую паузу, на ЧМ в этом сезоне не поеду

”Сезон был сложный, но я все-таки выступала и думала о хорошем. Я откатала не так ужасно, как было раньше. Эти эмоции от Олимпиады не описать словами!

Были проблемы — начали болеть ноги, не было времени этим заняться. Сейчас я делаю маленькую паузу, а после этого много идей, что я буду делать дальше, конечно, я буду кататься и ставить себе новые цели.

Чемпионат мира? В этом сезоне, наверное, нет, не поеду на чемпионат мира.

Ситуация с Валиевой? Я не буду это комментировать, я просто спортсменка, я здесь выступала и думала о себе. Не могу ничего поменять”, — передает Sports.ru слова Кийбус.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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