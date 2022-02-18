Девушка дня. Сексуальные снежные королевы российской сборной

Итак, знакомьтесь: перед вами девушки, которые поехали в Пекин от российской сборной. Очевидно, что спортсменки сражают на повал не только своим мастерством, но и красотой!

Мария Васильцова

Трехкратная чемпионка России в сноуборд-кроссе;

Двукратный серебряный призёр чемпионатов России в сноуборд-кроссе (2014, 2016);

Призёр этапа Кубка мира.

Александра Паршина

Бронзовый призер чемпионат России по сноуборд-кроссу, Женщины, SBX — 2021 г.

Екатерина Локтева-Загорская

Серебряный призер Kубока России (ФИС) 1,2 этапы , Женщины, SBX в 2021 г.

Юлия Лаптева на Одимпиаду 2022 не поехала, однако у нее за спиной тоже немало наград. Она — серебряный призер чемпионата России по сноуборд-кроссу, Женщины, SBX в 2021 г, а также победитель V этапа Кубка России по сноуборду, Женщины, SBX в 2021 г.

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