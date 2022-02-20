ВИДЕО | Сколько стоит жизнь в Эстонии? Обзор цен на продукты на фоне кризиса

"Сколько стоит еда в Эстонии и каковы цены на продукты в Таллинне? Сегодня мы сделаем закупку в продуктовом магазине Prisma и узнаем, что сколько стоит. Также посмотрим насколько подорожала жизнь в Эстонии после кризиса, роста счетов и тарифов на электричество, отопление и топливо," — пишет автор в описании к видео.

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