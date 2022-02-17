Российская биатлонистка завоевала серебро в эстафете в день похорон отца

Об этом сообщила мать спортсменки Ольга Казакевич.

”Я очень счастлива, что моя любимая доченька стала серебряным призером Олимпиады. Эту гонку она посвятила папе, в среду были его похороны. Ей было тяжело, но она смогла справиться”, — сказала Ольга Казакевич.

Российская биатлонистка Ирина Казакевич сообщила, что закрыла в себе эмоции после смерти отца, чтобы настроиться на эстафету на Олимпиаде-2022.

”Когда настраивалась на гонку, не было никаких чувств. Пришлось на два дня все это закрыть в себе. Все эмоции, которые были, вчера вышли.

Хорошо, что все закончилось так — это было важно для меня. Спасибо большое нашей команде”, — рассказала Казакевич.

В составе сборной России эстафету бежали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.

Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.

Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.