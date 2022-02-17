Клэбо: Валнес заставил выглядеть мальчишками Большунова и Нисканена

”Это было потрясающе. Он заставил Большунова и Ииво, которые были невероятно сильны, выглядеть мальчишками. Мы выступаем как команда. Не только мы двое. Вчера на вечернем собрании было много людей, которые внесли свой вклад. Это командная победа. Поэтому она особенно много значит. Это большой день для нас обоих”, — передает Sports.ru слова Клэбо.