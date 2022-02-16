За состояние дорог в Кохтла-Ярве взялась полиция

Департамент полиции и пограничной охраны отпаравил в мэрию Кохтла-Ярве официальное письмо, в котором указано на не соответствующее нормам состояние двух конкретных мест в Ярвеской части города, а именно возле госгимназии, а также музыкальной и художественной школы.

Проход там для пешеходов опасен, а по мере таяния снега образовались глубокие канавы.

"Это не предписание и не наказание. Мы передали информацию горуправе, чтобы переслать это исполнителю работ", — сказал руководитель участковых полицейских Йыхвиского отделения полиции Маргус Мурдсалу.

По словам полицейских, проблема существует не только в Кохтла-Ярве, но и во всем регионе.