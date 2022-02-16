16.02.2022, 22:13
За состояние дорог в Кохтла-Ярве взялась полиция(3)
Foto: Tanel Meos
Обилие снега на Северо-Востоке и проблемы с его вывозом не должны создавать проблем с безопасностью, считают стражи правопорядка, пишет rus.err.
Департамент полиции и пограничной охраны отпаравил в мэрию Кохтла-Ярве официальное письмо, в котором указано на не соответствующее нормам состояние двух конкретных мест в Ярвеской части города, а именно возле госгимназии, а также музыкальной и художественной школы.
Проход там для пешеходов опасен, а по мере таяния снега образовались глубокие канавы.
"Это не предписание и не наказание. Мы передали информацию горуправе, чтобы переслать это исполнителю работ", — сказал руководитель участковых полицейских Йыхвиского отделения полиции Маргус Мурдсалу.
По словам полицейских, проблема существует не только в Кохтла-Ярве, но и во всем регионе.