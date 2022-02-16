Глава Евросовета обратился к России: ЕС не может бесконечно прилагать односторонние дипломатические усилия

"Мы призываем Россию предпринять конкретные и ясные шаги по деэскалации. Евросоюз не может бесконечно прилагать дипломатические усилия с одной стороны, в то время как другая сторона наращивает войска", — заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в Европарламенте в Страсбурге в среду, 16 февраля.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз должен сохранять бдительность. Несмотря на заявления Москвы, "НАТО пока не видит признаков сокращения численности российских войск", пояснила она. Накануне Россия, после многонедельного периода напряженности, объявила о начале отвода войск от границ с Украиной, а 16 февраля — о завершении учений в аннексированном Крыму и выводе оттуда техники и солдат, участвовавших в маневрах.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что "путь сотрудничества между Россией и нами все еще возможен". Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов к участию в переговорах, но призвал ЕС быть готовым отреагировать санкциями в случае российского вторжения в Украину.

Призыв к санкциям против Путина

Председатель консервативной фракции в Европарламенте Манфред Вебер в интервью агентству AFP 15 февраля призвал ясно обозначить возможные санкции против президента России Владимира Путина. "Важно ясно назвать цену Путину. Проект "Северный поток-2" в случае вторжения должен быть прекращен. Исключение российских банков из западной платежной системы также не может оставаться табу", — указал он.

Между тем сопредседатель левой фракции в Европарламенте Мартин Ширдеван раскритиковал в "нелепую идею дальнейшего расширения НАТО на восток", заявив, что она способствует не безопасности в Европе, а дестабилизации.

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