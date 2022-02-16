Украинская лыжница попалась на допинге в Пекине

В допинг-пробе 34-летней спортсменки были обнаружены анаболический стероид местеролон и стимулянт гептаминол. Тест был сдан во время Олимпийских игр в Пекине.

Каминская проинформирована о случившемся и отстранена от дальнейших стартов. На Играх в Пекине украинская лыжница заняла 70-е место в квалификации спринта, 79-е в гонке в гонке на 10 км, а также 18-е (из 18 участвующих команд) — в эстафете 4 по 5 км. В декабря 2021 года спортсменка приезжала в Отепя для участия в открытом чемпионате Эстонии и заняла 9-е место, проиграв не только нескольким эстонским лыжницам, но и биатлонистке Туули Томингас.

Каминская родилась в Могилеве и до 2018 года выступала за сборную Беларуси, в составе которой принимала участие в двух Олимпийских играх.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.

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