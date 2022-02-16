Европейский суд отклонил иски Польши и Венгрии против Еврокомиссии(2)
Европейский суд в Люксембурге отклонил жалобы Польши и Венгрии на правовой механизм, позволяющий урезать выплаты из бюджета ЕС странам — участницам организации за нарушения стандартов правового государства. Это следует из постановления судебной инстанции, обнародованного в среду, 16 февраля, передает DW.
"Суд полностью отклоняет иски, поданные Венгрией и Польшей", — говорится в документе. Судьи отметили, что соблюдение членами ЕС "общих ценностей, на которых основан Европейский Союз, таких как верховенство права и солидарность", является условием возможности пользоваться всеми правами, вытекающими из договоров ЕС, и Европейский Союз должен быть в состоянии "защищать эти ценности в пределах своих полномочий".
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приветствовала вынесенное судом решение, заявив, что оно "подтверждает, что мы на верном пути". По ее словам, ЕК в ближайшие недели предоставит разъяснения, каким образом этот механизм будет применяться на практике.
Польша и Венгрия раскритиковали решение суда
Постановление Европейского суда вызвало возмущение Польши и Венгрии, которые, как ожидается, продолжат судебные разбирательства. Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета написал в своем аккаунте Twitter: "Мы должны объединиться перед лицом этого посягательства на наш суверенитет". Он подчеркнул, что Польше необходимо "защитить свою демократию от шантажа, цель которого — лишить нас права на самоопределение".
Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила на своей странице в Facebook, что "это решение является живым доказательством того, что Брюссель злоупотребляет своей властью", назвав постановление "политически мотивированным".
Иск Европарламента против Еврокомиссии
Еврокомиссия ранее подверглась активной критике законодателей ЕС, активистов и противников властей в Будапеште и Варшаве за то, что она тянет с использованием своих полномочий для лишения этих государств средств из фондов Евросоюза из-за проблем с верховенством закона. Европарламент даже подал иск против ЕК в связи с ее неспособностью принять меры в этом отношении.
Механизм верховенства закона ЕС действует с начала 2021 года. Он предусматривает, что Еврокомиссия может сокращать выдачу средств из совместного бюджета тем государствам, в которых существует угроза нецелевого использования денег из-за нарушений верховенства закона. Польша и Венгрия, опасаясь, что этот инструмент может быть применен против них, в марте прошлого года подали иски против механизма верховенства права в суд в Люксембурге.
Расследование и штрафная процедура
В апреле 2020 года Еврокомиссия инициировала новое расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в этой стране. От Варшавы требовали привести эту систему в соответствие стандартам ЕС. В 2018 году Европарламент возбудил штрафную процедуру против Венгрии, обвинив Будапешт в неуважении европейских ценностей и нарушении принципов правового государства.